huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ci sono almeno quattro ragioni per una visita aalla vigilia dell’. Basta dare un occhio al prossimo calendario estivo in programma sull’isola caraibica (ex colonia britannica indipendente dal 30 novembre 1966 come Regno del Commonwealth) per vedere i numerosi festival che dalla gastronomia alla musica mettono in risalto l’intrigante (e appagante)dell’isola.La prima ragione per decidere di partire profuma di canna da zucchero: è il “Crop Over Festival” che inizia in questi giorni e prosegue fino ai primi di agosto, celebra la fine deldella canna da zucchero, l’ingrediente base del rum e simbolo della.Una tradizione di oltre due secoli che onora la fine del lungo lavoro di raccolta a braccio nei campi di canna da zucchero e per sei settimane consecutive celebra tutto ciò che è ...

HuffPostItalia : L'estate a Barbados per festeggiare rum e raccolto secondo la cultura Bajan -