Maltempo Basilicata | danni per oltre 10 milioni nel Metapontino

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) “A tutt’oggi i nostri uffici hanno prestato assistenza ai nostri soci per la trasmissione diduecento segnalazioni, senza dunque tener traccia di quelle gestite in autonomia dai produttori agricoli, benché nostri soci, nonché di quelle raccolte da altre organizzazioni sindacali. Si segnala inche il numero delle segnalazioni è in costante aumento”: lo rende noto il presidente di Coldiretti, Antonio Pessolani, in una lettera inviata all’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli, “a seguito dell’eccezionale avversità meteorologica che ha colpito buona parte del territorio dello scorso 12 maggio” per portarlo a conoscenza “dello stato delle cose relativamente alle segnalazioni presentate per il tramite dei nostri uffici nonché della provvisoria una prima stima dei”. Pessolani evidenzia che “per quanto concerne la ...

AllertApc : RT @LuceverdeRadio: #maltempo - Allerta gialla per oggi #5giugno in Lombardia, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Calabria. Per tutte le… - LuceverdeMilano : ??#maltempo - Allerta Gialla per oggi #5giugno in Lombardia ed in altre cinque regioni. Per maggiori info ??… - LuceverdeRadio : #maltempo - Allerta gialla per oggi #5giugno in Lombardia, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Calabria. Per tutt… -