LG porta Google Assistant e Amazon Alexa sui suoi nuovi elettrodomestici

Come verificare se una carta supporta Google Pay : Google Pay risulta essere oggi uno dei sistemi di pagamento digitali più utilizzati al mondo. Ciò ovviamente è dovuto al fatto che gli smartphone Android sono i più diffusi e la maggior parte dispone di leggi di più...

Google Play Store non funziona : “Errore del server” - come comportarsi : Il Google Play Store è down per molti utenti, che non riescono a scaricare o aggiornare le applicazioni o addirittura navigare all'interno dell'app: le segnalazioni sono parecchie e si stanno moltiplicando. L'articolo Google Play Store non funziona: “Errore del server”, come comportarsi proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia non resta a guardare - investimenti importanti in vista del futuro : Il mondo videoludico è ormai pronto ad abbracciare un vero e proprio cataclisma (positivo) di nome Google Stadia. La nuova piattaforma del colosso statunitense ha lanciato il proprio guanto di sfida ai big del settore già da una manciata di mesi, e ovviamente tanta è la curiosità di vedere cosa sarà in grado di portare sulla scena e quali saranno le effettive potenzialità dell'intero progetto. Un progetto che chiaramente non ha lasciato ...

I dati di Google Fit e Presentazioni a portata di mano? Ecco gli occhiali smart Focals : Gli occhiali da vista intelligenti Focals di North lanciati per la prima volta lo scorso ottobre ora possono essere sincronizzati con Google Fit e Presentazioni Google grazie ai recenti aggiornamenti software annunciati dalla società. Gli utenti Android potranno inoltre monitorare tramite gli occhiali quanto tempo hanno dedicato a questo dispositivo ogni giorno e quindi prendere atto della quantità di tempo che hanno risparmiato e ottenere un ...

Nonostante la perdita di tre importanti progettisti di chip Google non esclude di creare i propri SoC : Secondo recenti notizie, Gulati e altri due ingegneri di chip, John Bruno e Vinod Chamarty, hanno recentemente lasciato Google. L'obbiettivo di Google è creare un SoC che sia anche personalizzato in modo da distinguere la linea Pixel dagli altri smartphone top di gamma e sembra decisa a proseguire su questa strada Nonostante la perdita dei tre collaboratori. L'articolo Nonostante la perdita di tre importanti progettisti di chip Google non ...

I problemi non finiscono per i Google Pixel 3a : oggi tocca alla porta USB : Alcuni Google Pixel 3a e 3a XL hanno i tre fori sul bordo inferiore storti rispetto al corpo dello smartphone: i telefoni sembrano funzionare correttamente, ma questo difetto grossolano non è accettabile su un dispositivo da 400 euro. L'articolo I problemi non finiscono per i Google Pixel 3a: oggi tocca alla porta USB proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore supporta anche SHARP AQUOS R3 e General Mobile GM 9 Plus : Google ARCore continua ad espandersi e l'elenco dei dispositivi supportati si è allungato con i primi smartphone di SHARP e General Mobile L'articolo Google ARCore supporta anche SHARP AQUOS R3 e General Mobile GM 9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Voli - hotel - tour e prezzi : Google crea il portale Viaggi : Google Viaggi, la pagina principale della nuova piattaforma di pianificazione Viaggi (foto: screenshot da Viaggi) Come spesso succede, quando Google ha tanti prodotti differenti che orbitano attorno allo stesso argomento, li raggruppa in un unico grande progetto. Nasce così Viaggi, un’unica interfaccia accessibile via web che riunisce in se le funzioni necessarie per pianificare un Viaggio, già preesistenti nel portafogli di Google ...

La fotocamera di OnePlus 7 Pro porta l’integrazione nativa di Google Lens e altre novità sugli altri smartphone del produttore : È possibile installare l'APK della fotocamera di OnePlus 7 Pro sugli altri smartphone del produttore con Android 9 Pie per ricevere tutte le novità introdotte con la nuova versione. L'articolo La fotocamera di OnePlus 7 Pro porta l’integrazione nativa di Google Lens e altre novità sugli altri smartphone del produttore proviene da TuttoAndroid.

Google punta a portare i documenti d’identità elettronici su Android : Uno dei prossimi obiettivi di Google sarà quello di portare le versioni elettroniche dei documenti di identità su Android con il relativo supporto per il riconoscimento universale. A conferma che il Google I/O 2019 non è terminato con il keynote iniziale presso il Shoreline Amphitheatre a Mountain View, continuano a emergere dettagli interessanti, proprio come […] L'articolo Google punta a portare i documenti d’identità elettronici ...

Google migliora ARCore che accoglie LG G8 ThinQ e V50 ThinQ tra i dispositivi supportati : Tra le novità hardware e software annunciate ieri al Google I/O 2019 c'era anche ARCore, vero e proprio motore di molte app in realtà aumentata L'articolo Google migliora ARCore che accoglie LG G8 ThinQ e V50 ThinQ tra i dispositivi supportati proviene da TuttoAndroid.

Pixel 3a - l’importanza di chiamarsi Google (anche a 399 euro) : È un telefono Google e questo già serve a creare una linea di demarcazione con il resto della pletora di prodotti Android. I dispositivi dell’azienda di Mountain View si portano infatti in dote gli asset del colosso del web, rendendo l’esperienza d’uso fluida, versatile e potente. Questo è il vero e unico punto distintivo del nuovo Pixel 3a. Dopo il lancio del fratello maggiore Pixel 3, avvenuto lo scorso ottobre, la line up di Google si espande ...

Le 8 novità più importanti presentate ieri da Google : A cominciare dai nuovi e più economici smartphone Pixel 3a e dal nuovo Assistente Google, molto più veloce

Google : presentati i nuovi Pixel 3a - la tecnologia di Big G ad un prezzo alla portata di tutti [GALLERY] : Nel corso della conferenza I/O 2019, Google ha lanciato due nuovi smartphone: Pixel 3a e Pixel 3a XL versioni più economiche dei fratelli maggiori lanciati nel 2018. Il design è quello tipico della serie Pixel con una scocca a due toni, le colorazioni disponibili tre: nero, bianco e viola tenue. Le batterie sono da 3000 mAh per il 3a e da 3700 mAh per il fratello maggiore 3a XL, con una carica rapida che promette 30 ore con una singola ricarica ...