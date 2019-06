(Di giovedì 6 giugno 2019) In "con- Innamorarsi dellaclassica", il più giovaned'orchestra d'Italia, ha scelto la pagina scritta come mezzo di divulgazione dellaclassica. Intervistata da Fanpage.it ha spiegato le ragioni della sua scelta, raccontando quanto sia difficile per le donne emergere nel mondo dellaclassica.