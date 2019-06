Tornado in Germania | gravi danni a Bocholt

Meteo - FOCUS sul violento Tornado in Germania : categoria EF-2 - case danneggiate - auto ribaltate e 100 alberi sradicati [FOTO] : Come preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, il caldo sta tornando ad abbracciare un’ampia fascia dell’Europa e nei prossimi giorni scatterà l’allarme caldo anche per il Centro-Sud dell’Italia, dove nel weekend si potranno toccare i +40°C. Nonostante l’estate inizi a dare i suoi primi segni, il maltempo rimane sempre in agguato. Nelle scorse ore la Francia è stata colpita da violenti temporali, con grandine di grandi dimensioni, forti venti ...