Abusi e violenze su alunni | 4 insegnanti arrestati in Campania

agi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Aggiornato alle ore 15,00 del 5 maggio 2019. Trascinati a terra, costretti a stare immobili, strattonati e tirati per le braccia, anche quando cadevano, pur di riportarli in classe e tenerli fermi in silenzio. Vittime bambini tra i 4 e i 6 anni che piangevano a dirotto e smettevano terrorizzati solo quando gliurlavano "stai zitto, ti devo impiccare". Un incubo per i piccoli costretti a subire vessazioni fisiche e psicologiche da quattrotra i 46 e i 66 anni, tre dei quali ora si trovano agli arresti domiciliari, mentre uno è stato sospeso dal servizio. Per uno dei trec'è anche l'accusa gravissima di violenza sessuale su minore. A incastrare i quattro maestri della scuola dell'infanzia di via Fratta a Solofra, registrazioni audio e video, molto nitide, che hanno confermato più volte i sospetti di genitori che si sono rivolti ai ...

repubblica : Abusi e violenze nell'asilo degli orrori, arrestate 3 insegnanti e un maestro in Campania [news aggiornata alle 14:… - berna_mas : Oggi il TG parla di violenze e abusi sui bambini di una scuola materna. Ieri alla materna comunale S.Ambrogio c’è s… - libellula58 : RT @repubblica: Abusi e violenze nell'asilo degli orrori, arrestate 3 insegnanti e un maestro in Campania [news aggiornata alle 14:01] http… -