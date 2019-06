Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello 16. Per l’ennesima volta, è andato in scena un nuovo confronto-scontro traMalgioglio e Francesca De Andrè. La protagonista della prima parte dedicata alla semifinale del reality-show,è stata di nuovo la figlia diDe Andrè. La gieffina ha ricevuto una lettera del suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini. Terminata la parte relativa alle vicende sentimentali di Francesca, la padrona diha lasciato la parola aMalgioglio. L’opinionista, dopo lo scontro di due settimane fa, nei giorni scorsi sui social ha punzecchiato più volte la gieffina....

ElisaDiGiacomo : GF, Cristiano Magioglio sbotta con la De Andè: ‘Fuori dalla Casa, nessuno ti ama’ - vincenz88959997 : Cristiano Magioglio,che brutta persona è più brutta è la gente che lo apprezza -