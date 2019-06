Giudice non convalida l’arresto a Marco Carta Il cantante | “Non sono stato io a rubare”

ilfogliettone

(Di sabato 1 giugno 2019) Al processo per direttissima ilha deciso oggi di nonre l'arresto di, ilfermato ieri dalla Polizia locale di Milano per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo insieme a una donna di 53 anni, per la quale invece l'arresto sarebbeto. "Le magliette non le ho prese io, l'hanno visto tutti. Ilha capito, oraun po' scosso perche' nonabituate a questa cose".Questo il commento del, 34 anni, uscendo dall'aula del Tribunale di Milano dove si e' tenuta l'udienza dopo l'arresto di ieri sera con l'accusa di furto aggravato per aver cercato di rubare 6 magliette per un valore di 1.200 euro. Ma chi le ha rubate? gli hanno chiesto i giornalisti. "Non mi va di dirlo. Non faccio la spia. Nonio questa e' la cosa piu' importante efelice di poterlo dire" ha risposto il...

