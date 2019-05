Whatsapp | in arrivo la dark mode | nuovo aggiornamento

Ecco come sarà la pubblicità su Whatsapp - in arrivo nel 2020 : Arriverà nel 2020 la pubblicità su WhatsApp, che al momento rimarrà confinata all'interno delle storie. Ecco come sarà. L'articolo Ecco come sarà la pubblicità su WhatsApp, in arrivo nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp Beta : modalità scura su Android in arrivo - come cambia : WhatsApp Beta: modalità scura su Android in arrivo, come cambia A breve, su Android, arriverà la modalità scura. Questa modalità permette una serie di vantaggi di cui vi abbiamo già parlato in qualche articolo precedente. Le novità però, non riguarderanno solo la luminosità e il tema in sé, bensì anche il rapporto del tema con le altre applicazioni. Una di quelle app che sarà investita dal dark theme, sarà sicuramente WhatsApp. Ecco gli ...

Attenzione al virus in arrivo da Whatsapp : basta una chiamata per ritrovarsi lo smartphone infettato : Un difetto nella sicurezza di WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, ha permesso agli hacker di installare spyware sui telefoni. Lo ha annunciato lo compagnia, proprietaria anche di Facebook. La vulnerabilità – riportata per la prima volta dal Financial Times e nata a seguito dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp – ha consentito agli hacker di inserire software dannosi sui cellulari attraverso ...

Whatsapp : in arrivo una funzionalità interessante su Android e iOS : Breve comunicato per segnalare l’arrivo di una funzionalità interessante per tutti gli utenti Android e iOS. La funzionalità in questione si chiama Sticker Notification Preview e permette appunto di poter visualizzare gli Sticker direttamente nell’anteprima del messaggio. Ancora una volta, a scovare questa funzionalità, sono stati i nostri colleghi di WABetaInfo, i quali hanno allegato anche uno screenshot dimostrativo di come si ...

Le 6 novità in arrivo su Facebook - Instagram e Whatsapp : Mark Zuckerberg introduce le novità di Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram alla conferenza F8 (foto Justin Sullivan/Getty Images) Cambiamenti in casa Facebook sono stati annunciati durante la conferenza degli sviluppatori F8, che si è tenuta a San Jose, in California, il 30 aprile e 1 maggio. Ad aprire la conferenza è stato l’amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, illustrando la necessità di creare più spazi privati ...

Anche animati gli sticker Whatsapp : novità adesivi presto in arrivo su Android e iPhone in video : A chi non bastano gli sticker WhatsApp "statici" ecco servita una più succulenta anteprima: sono in arrivo gli sticker WhatsApp animati, degli adesivi dinamici che saranno pronti ad essere condivisi nelle chat singole o di gruppo per un sicuro effetto sui nostri contatti. La conferma della nuova funzione a cui stanno lavorando gli sviluppatori è giunta dall'informatore @WABetaInfo che è riuscito pure a fornire dei mini video/GIF che illustrano ...