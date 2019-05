Cosa cambia nell’esame di maturità 2019

Dopo lo stop della Cassazione alla cannabis light - ecco Cosa cambia : La scheda che spiega cosa succederà adesso, perché olio, resina, inflorescenze e foglie saranno vietate e la differenza con quella terapeutica

Ryanair bagaglio a mano : prezzi e regole modificate. Cosa cambia : Ryanair bagaglio a mano: prezzi e regole modificate. Cosa cambia Nuove regole sul bagaglio a mano imposte da Ryanair a maggio 2019, modifiche che fanno infuriare le associazioni dei consumatori. Ricordiamo che dallo scorso 1° novembre non è più possibile imbarcare il bagaglio in cabina, a meno che non si acquisti l’opzione Priority. Altrimenti il bagaglio da 10 kg andrà in stiva con quelli superiori a quel peso, dietro un sovrapprezzo di 10 ...

Fattura elettronica semplificata xsd o ordinaria : differenze e Cosa cambia : Fattura elettronica semplificata xsd o ordinaria: differenze e cosa cambia Cos’è una Fattura elettronica semplificata, a cosa serve e come funziona. Cominciamo dall’inizio: una Fattura elettronica semplificata certifica operazioni per importi inferiori a 100 euro (inclusa IVA) ed è normativizzata dalla Legge n. 633/1972, all’articolo 21. Si tratta di un documento che ha molti punti in comune con una Fattura ordinaria, ma le cui differenze ...

Ryanair bagagli a mano - nuove tariffe e regole per i passeggeri. Ecco Cosa cambia : Ryanair, cambiano ancora le regole e le tariffe sui bagagli a mano: la compagnia aerea low cost irlandese ha previsto infatti nuovi costi per i passeggeri che viaggiano sui loro velivoli. Un...

Indennità di vacanza contrattuale : cambio calcolo a giugno - Cosa cambia : Indennità di vacanza contrattuale: cambio calcolo a giugno, cosa cambia Appena accreditato lo stipendio di maggio ai lavoratori dei lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato e ai supplenti con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto; è già tempo di riferire delle novità riguardanti lo stipendio di giugno: Noipa ha comunicato delle precisazioni relativamente all’Indennità di vacanza contrattuale. Indennità di vacanza ...

Huawei fa causa agli Usa/ "Divieti Trump incostituzionali" : Cosa cambia agli utenti : Huawei fa causa agli Usa: 'i divieti di Trump sono incostituzionali'. La guerra commerciale con la Cina: cosa cambia ora per gli utenti degli smartphone?

Ragusa avvia percorso Plastic free : ecco Cosa cambia dal 1 giugno : Il Comune di Ragusa avvia percorso Plastic free, in ottemperanza alle normative europee recepita da Stato e Regione

Esito elezioni europee - Cosa cambia per la scuola? : Esito elezioni europee, saranno confermati tutti i temi vicini alla Lega. In primis la regionalizzazione, la strategia del cacciavite per quanto riguarda la Legge 107/15 e l’indifferenza verso il mostro pedagogico delle classi pollaio. Esito elezioni europee, un ribaltamento inaspettato o quasi Le elezioni europee hanno dato il loro Esito. La Lega ha praticamente raddoppiato la sua percentuale passando dal 17% al 34% dei consensi. Di ...

FCA-Renault - Modelli e fabbriche - ecco Cosa potrebbe cambiare : Lultimo comunicato rilasciato dalla Renault sullesito della riunione del consiglio di amministrazione di questa mattina, ha espresso una prima valutazione di interesse verso la proposta della FCA, che potrebbe creare valore aggiunto allAlleanza, confermando nello stesso tempo limpronta produttiva del gruppo Renault. Una frase questultima messa nel comunicato tuttaltro che a caso. Le potenziali sinergie di prodotto e, perdonate il gioco di ...

Cosa succede se YouTube cambia il modo di visualizzare il numero degli iscritti ai canali : YouTube (Foto: Carsten Rehder/picture alliance/Getty Images) YouTube cambierà il modo in cui sarà visualizzato pubblicamente il conteggio degli iscritti a un canale. Al momento sui canali con oltre mille iscritti,in alcuni casi è possibile visualizzare il numero preciso degli utenti che seguono il creator. Mentre negli altri casi il conteggio dei subscriber è abbreviato. Per creare una standardizzazione globale, la piattaforma di condivisione ...

Chi ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia e Cosa cambia in Europa : Chi ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia e cosa cambia in Europa La Lega è il primo partito in Italia, al secondo posto non c’è il suo alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, bensì il Partito Democratico. In attesa dell’analisi dei flussi elettorali, sembra che una parte dell’elettorato si sia spostato verso Lega e PD, ma c’è anche da considerare il fattore affluenza, soprattutto al Sud e alle Isole, dove comunque il M5S resta il ...

Guerra Google-Huawei - ecco Cosa cambia nei nostri cellulari : Quali sono i primi effetti dello scontro Google-Huawei? Google ha annunciato di adeguarsi alle scelte del governo degli Stati Uniti che ha deciso il boicottaggio di prodotti tecnologici cinesi....

Scuola - novità in arrivo per il sostegno : ecco Cosa cambia dopo l’ultimo CdM - nota Miur : Il sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha pubblicato una nota all’interno della quale si informa in merito ad alcune importanti novità che verranno introdotte secondo le decisioni prese nell’ultimo Consiglio dei Ministri. “Il Consiglio dei ministri ha appena approvato un provvedimento che sancisce una vera e propria rivoluzione copernicana per la disabilità a Scuola – così si legge nella nota. ...

Cosa cambia per gli smartphone Huawei dopo il bando di Google : l bando di Trump non era un terremoto ma il primo sasso della slavina. Eccoli i suoi effetti: Google non fornirà più ad Huawei (e quindi neppure al marchio controllato Honor) “hardware, software e servizi”. Cioè niente Android (fatta eccezione per la versione open source) e – soprattutto – niente Google Play Store e app sviluppate da Mountain View. Le conseguenze, come ha spiegato anche il gruppo americano a Reuters, sono ancora da ...