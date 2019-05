Bankitalia | la relazione annuale di Visco | “Nullo sollievo del deficit se sale spread

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Limitarsi alla ricerca di uncongiunturale mediante l’aumento del disavanzo pubblico può rivelarsi poco efficace, addirittura controproducente qualora determini un peggioramento delle condizioni finanziarie e della fiducia delle famiglie e delle imprese”. È uno dei passaggi chiave delladi Banca d’Italia, illustrata dal governatore Ignazioammonendo sul “rischio di una ‘espansione restrittiva’”. Una sorta di boomerang, a suo avviso: “L’effetto espansivo di una manovra di bilancio può essere più che compensato da quello restrittivo legato all’aumento del costo dei finanziamenti per lo Stato e l’economia”. Laarriva mentre losfonda quota 290, nella giornata in cui il governo dovrà rispondere alla lettera arrivata da Bruxelles per chiedere chiarimenti sul debito pubblico e nelle ...

