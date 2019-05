huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) C’è stato il tempo dei sorrisi e delle strette di mano, ma adesso, dopo il voto, per Horste Viktorfare accordi con Matteo“non è più possibile”. Il ministro dell’interno tedesco, esponente della Csu bavarese e quindi tra i pezzi forti del Ppe, boccia l’alleanza sovranista in Europa, lanciata dal leader del Carroccio che vorrebbe vedere unite Lega, l’AfD di Joerg Meuthen e Rassemblement national di Marine Le Pen. Horstin un’intervista alla Dpa ammette che “dopo l’incontro dicon l’Afd e con Marine Le Pen per me non erano più possibili intese politiche. Almeno non oltre quella che è l’usuale collaborazione tra Stati”, ribadendo che “una base di fiducia praticamente non è più possibile”. Dichiarazioni diverse da ...

HuffPostItalia : Salvini 'tradito' da Orban e Seehofer. 'Con lui no alleanze' - Panagiotiskon1 : RT @HuffPostItalia: Salvini 'tradito' da Orban e Seehofer. 'Con lui no alleanze' - luca83840538 : RT @HuffPostItalia: Salvini 'tradito' da Orban e Seehofer. 'Con lui no alleanze' -