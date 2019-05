Maltempo in attenuazione ma rischio di altri rovesci nelle prossime ore

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Maltempo in attenuazione - criticità residua per il deflusso delle piene : Si abbassa in Emilia–Romagna l’Allerta di Arpae e della Protezione civile regionale: la criticità idraulica o idrogeologica passa da arancione a gialla nei bacini, sulla pianura e nella costa romagnola, nella pianura emiliana centrale, orientale e nella costa ferrarese. Nessun fenomeno Meteo viene segnalato ai fini dell’Allertamento: la criticità residua è dovuta al deflusso delle piene di Secchia e Reno e resta una situazione ...

Maltempo : in Veneto precipitazioni in attenuazione da monte a valle (2) : (AdnKronos) - Nel bellunese non si sono registrate criticità di rilievo, tranne che in alcuni comuni a causa delle abbondanti nevicate. Si sono rilevati blackout nell’area dell’Agordino, in particolare a Voltago, Gosaldo, Rivamonte, Canale, Falcade e in qualche frazione a Livinallongo. Enel ha comun

Maltempo : in Veneto precipitazioni in attenuazione da monte a valle : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - La Protezione Civile Regionale del Veneto, in considerazione della perturbazione che sta attraversando la Regione, rileva che la fase con le precipitazioni maggiormente intense è superata. I livelli idrometrici – che durante la notte avevano registrato un generale e pro