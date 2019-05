Governo | Di Battista | “Rixi? Se condonnato non posso pensare Salvini mandi tutto a carte

La linea di Di Battista potrebbe far crollare il Governo - i M5S è stato avvertito : La linea dura di Di Battista nei confronti della Lega potrebbe scaturire un crollo del governo immediato, lo fa sapere Matteo Salvini La Lega dice ‘no’ a un Movimento 5 stelle in cui dovessero prevalere le idee di Alessandro Di Battista. È quello che ha precisato Matteo Salvini ai suoi parlamentari durante l’assemblea a Montecitorio, … Continue reading La linea di Di Battista potrebbe far crollare il governo, i M5S è ...

Matteo Salvini ai suoi : 'Se prevale Di Battista il Governo chiude' - riunione alla Camera : C'è tensione ormai nel governo Lega-Cinque Stelle, soprattutto dopo le ultime elezioni europee che sono andate in scena domenica scorsa 26 maggio 2019, e che hanno visto la clamorosa vittoria del Carroccio, preferito da oltre il 30% degli aventi diritto al voto. Ormai già da alcune settimane il partito di Matteo Salvini, la Lega, e quello di Luigi Di Maio, l'altro vicepremier e ministro del Lavoro, sono entrati in rotta di collisione. Sono ormai ...

Salvini ai suoi : «I 5 Stelle? Se prevale linea Di Battista il Governo non può durare» : Durante un’assemblea a Montecitorio, il leghista ha detto che è sua intenzione portare avanti il governo purché i 5 stelle tornino alla linea di prima dell’inizio della campagna elettorale

Di Maio chiede la fiducia alla Rete | Salvini : "Se passa la linea Di Battista il Governo chiude" : Prima le accuse del senatore Paragone che, a mezzo stampa, gli aveva chiesto un passo indietro. Poi, la conferma. E sul blog del Movimento compaiono già gli orari di voto: domani dalle 10 alle 20

Salvini : «Se nel M5S prevale Di Battista il Governo chiude» : Il vicepremier Matteo Salvini è stato ricevuto stamani dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Bene, bene, abbiamo parlato delle cose da fare. Poi non conosco i contenuti del suo...

Alessandro Di Battista - la spallata al Governo : verso la crisi - le parole del grillino lo confermano : Dopo la batosta alle urne, il M5s si interroga. Prima la conferenza stampa di Luigi Di Maio, parole che sono apparse un poco minacciose nei confronti della Lega e di Matteo Salvini. Il sospetto - che coltiva anche Franco Bechis - è che ora l'obiettivo del capo politico grillino sia provocare il mini

DI BATTISTA SHOW IN PIAZZA - Ma sul Governo si allinea a Di Maio (di P. Salvatori) : Torna, ed è subito bagno di folla. Alessandro Di BATTISTA arriva a PIAZZA Bocca della verità un’oretta prima che dal palco inizino le danze dell’ultimo giorno di campagna elettorale. Il sole tramonta sul tempio di Vesta e si riflette sulla camicia rosa salmone: “È interesse di tutti che il governo continui”, spiega ai microfoni di Rainews parlando di quel che accadrà lunedì.Specifica ...

Europee - Di Battista : "Il Governo non cadrà" : Alessandro Di Battista, dopo mesi di assenza da eventi legati al Movimento 5 Stelle, ha voluto prende parte questa sera a Roma all'incontro di chiusura della campagna elettorale che si è tenuto in piazza della Bocca della Verità. Lì, accolto dalla folla di sostenitori e inondato di selfie, si è detto fiducioso sul futuro del governo di Giuseppe Conte:Beppe lo ha sempre detto, il Movimento deve andare avanti con le sue gambe, si trasforma. Ma ...

Europee - Di Battista : “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza : “Senza donazioni - niente selfie” : Accolto tra l’euforia dei militanti pentastellati, l’ex deputato Alessandro Di Battista si è presentato a Roma alla chiusura della campagna elettorale del M5s. “Dopo il voto delle Europee non cambierà nulla. Le opposizioni non vogliono il voto, noi non lo vogliamo di certo, abbiamo tante cose da fare, dal reddito minimo al conflitto d’interessi”, è convinto l’ex deputato. E ancora: “Se Salvini decidesse ...

Europee - bagno di folla per Di Battista : “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza : “Senza donazioni - no selfie” : Accolto tra l’euforia dei militanti pentastellati, l’ex deputato Alessandro Di Battista si è presentato a Roma alla chiusura della campagna elettorale del M5s. “Dopo il voto delle Europee non cambierà nulla. Le opposizioni non vogliono il voto, noi non lo vogliamo di certo, abbiamo tante cose da fare, dal reddito minimo al conflitto d’interessi”, è convinto l’ex deputato. E ancora: “Se Salvini decidesse ...

Di Battista : «Salvini lavori - anch’io pago il suo stipendio» Il leghista : non mi comandano Governo - è l’ora delle offese : L’ex deputato M5S: ma sulla flat tax, se fatta bene, si vada avanti con forza. «La politica in prima linea mi manca ma sul palco ci vanno i candidati: io starò sotto a sostenerli»

Elezioni - niente exit poll a Campobasso. Battista : per il Governo - Rai Molise non esiste : Non vorrei, come temo " ha concluso - che questi atteggiamenti siano figli di una politica snob, senza preoccupazioni per i piccoli centri". Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare ...

Alessandro di Battista : “se cade il Governo mi ricandido” - no a Sindaco di Roma : Alessandro di Battista: “se cade il governo mi ricandido”, no a Sindaco di Roma Lui si augura di cuore che non si presentino le condizioni ma, se proprio si dovesse tornare alle urne, allora sì, tornerebbe a tuffarsi nell’agone politico. All’apice dello scontro interno al governo, Alessandro Di Battista torna a parlare e lo fa ai microfoni di Andrea Scanzi e Luca Sommi nella trasmissione Accordi e Disaccordi. “Se ...

Di Battista : “Se salta il Governo - mi ricandido" : Dopo aver rifiutato la candidatura per le elezioni europee, Alessandro Di Battista si è detto pronto a scendere nuovamente in campo per le prossime elezioni politiche, anche se non nelle vesti di leader. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ne ha parlato ad "Accordi e Disaccordi", trasmissione televisiva condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi che andrà in onda questa sera alle 22:45 sul Nove. Di Battista ha risposto ad una domanda diretta ...