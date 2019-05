ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ildel prossimo Napoli di Carlosi chiama Ptior. Il Corriere dello Sport definisce il polacco il Jolly della formazione azzurra. Ptior ha giocato in coppia con Fabian, ma anche al fianco di Allan e Milik, ricoprendo tutti i ruoli dele in maniera esemplare. Dispensatore di palla e interditore, non c’è ruolo che non sia pronto a svolgere in squadra e lo ha confermato in una delle poche interviste rilasciate «Mi sta bene tutto e in ogni occasione cerco di dare il meglio di me». Ha mantenuto la media reti della scorsa stagione, ma è maturato soprattutto daldi vista personale e del carattere, che è ciò che gli manca per poter diventare un calciatore insostituibile.ha voglia di continuare con il Napoli enon ha intenzione di cederlo, anzi sarà lui uno dei punti fermi del prossimo. Ora c’è solo da ...

napolista : CorSport: #Zielinski è il punto fermo del centrocampo di #Ancelotti Il calciatore polacco ha guadagnato la fiducia… - SiamoPartenopei : CorSport - Per Zielinski doppio matrimonio: il sì agli azzurri previsto a Dimaro - Spazio_Napoli : -