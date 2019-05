Anni di maltrattamenti a madre per avere soldi droga | 23enne in manette

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Roma – Perha maltrattato laper obbligarla a farsi dare iche le servivano per acquistare le dosi di, costringendo la donna a installare una porta blindata a protezione della sua camera da letto. I Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno posto fine alle angherie messe in atto da una ragazza romana di 23, con precedenti, nei confronti della mamma 59enne. La donna, dopo aver subìtodi violenze, si e’ finalmente decisa a sporgere denuncia nei confronti della figlia: ai Carabinieri, senza non poche difficolta’ e momenti di forte tensione, ha raccontato che i, provocati dall’inasprirsi della tossicodipendenza della ragazza, erano iniziati gia’ nel 2014 e che, in alcuni casi, si e’ vista addirittura puntare il coltello alla gola. Il gip del Tribunale di Roma, sulla scorta degli accertamenti svolti dai ...

GiornaleLORA : La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di indagini a carico di B.R., di anni 36, indagato per i rea… - TuttOSuLinuX : Attualità: Nicosia, maltrattava alunni: maestra d’asilo sospesa per due mesi... #Nicosia #maltrattava #alunni… - imarkez : RT @blogsicilia: Un'insegnante di 60 anni sospesa per due mesi per maltrattamenti ai bimbi dell'asilo - -