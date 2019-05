Violenta grandinata in Romania | macchine distrutte ed edifici danneggiati

Maltempo : Violenta grandinata su Roma : Una violenta grandinata si è abbattuta pochi minuti fa su Roma: il fenomeno segue i temporali che già questa mattina avevano provocato disagi e allagamenti che avevano richiesto diversi interventi sia da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che dei vigili del fuoco. A causa del Maltempo diverse strade non sono percorribili, mentre è stato riaperto il sottopasso di via Appia Nuova all’altezza dell’aeroporto di ...

Maltempo - paura a Milano per una Violenta grandinata : allerta in tutta Italia : Peggioramento in vista delle condizioni meteo, con piogge e temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte...

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio in alcuni comuni del Nord Salento. Sono stati colpiti soprattutto Salice salentino, Guagnano, Campi, Novoli e Veglie. Il fenomeno atmosferico è durato una decina di minuti coprendo di bianco strade e campagne. Si temono danni per i vigneti del Negroamaro che si estendono nella zona.

Meteo - il lungo weekend di maltempo invernale è già iniziato : Violenta grandinata a Milano - tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO] : Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli ...

Meteo - ancora maltempo in Romania : Violenta grandinata nel distretto di Costanza [FOTO e VIDEO] : Non è ancora finita l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha sferzato la Romania con piogge torrenziali, grandine e un enorme tornado. I conducenti che oggi circolavano sull’Autostrada Soarelui, che collega la capitale Bucarest con la città di Costanza, si sono imbattuti in condizioni Meteorologiche alquanto estreme per il mese di maggio. Una forte tempesta di grandine si è verificata in diverse aree del distretto di Costanza, che erano ...

Violenta grandinata a Sabaudia - nel Lazio. Spiagge imbiancate! [VIDEO] : Anche oggi le regioni centro-meridionali della penisola sono martoriate da rovesci e temporali, localmente di forte intensità. Nel pomeriggio il Lazio ha visto svilupparsi numerose celle...