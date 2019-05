Il Segreto | anticipazioni | ISAAC non sopporta più ANTOLINA e…

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Elsa si innamora di un truffatore - ma anche lei mente! : Elsa cadrà nella trappola di Alvaro, ma un inaspettato gesto della donna farà presumere che anche lei menta.

Il Segreto anticipazioni 29 maggio 2019 : Arrivano i risultati delle analisi di Elsa : non c'è traccia di veleno! : Il dottor Zabaleta consegna a Consuelo le analisi di Elsa. Nel sangue della ragazza non c'è traccia di veleno. Il piano di Antolina sta funzionando.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Diego fugge dal carcere, Elsa inizia rimettersi dopo essere stata portata via da casa di Antolina.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 3-9 giugno 2019 : Elsa Tenta di Uccidere Antolina! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 3 giugno a domenica 9 giugno 2019: Antolina Tenta di provocarsi un aborto facendo ricadere la colpa su Elsa Anticipazioni Il Segreto: gli uomini di Molero aggrediscono Marcela e Julieta! Isaac scopre che Elsa è stata davvero rinchiusa in un ospedale psichiatrico! Antolina cade giù da un burrone e fa ricadere la colpa su Elsa! E’ stata davvero lei a spingerla giù? Intanto, Fernando non sa ...

Il Segreto anticipazioni 28 maggio 2019 : Antolina mente ancora a Isaac : Antolina mente ancora una volta a Isaac. La bionda non gli confessa il vero motivo dell'assenza di Elsa dalla loro casa.

Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019 : Jaime nasconde un terribile Segreto a Blanca : Jaime decide di non rivelare a Blanca che Samuel ha corrotto il medico, per convincerli che Diego fosse ancora malato.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 giugno 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019: Isaac decide di verificare se Elsa sia stata davvero ricoverata in un istituto psichiatrico, come gli ha raccontato Antolina. Severo fa sapere a Eustaquio Molero che non intende vendergli le terre da Las Lagunas. L’imprenditore, prevedibilmente, va su tutte le furie. Elsa, intanto, deve avere a che fare con le critiche degli abitanti di Puente Viejo, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 28 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1961 (seconda parte) e 1962 de Il SEGRETO di martedì 28 maggio 2019 (pomeriggio e prima serata): Isaac rientra dal viaggio e Antolina gli dice la sua versione dei fatti. Ma il racconto è molto lontano dalla verità… Elsa viene portata alla locanda, affidata alle cure di Consuelo e di tutti gli altri. Ma la sua salute tende a migliorare e si ritiene così che Antolina l’abbia davvero avvelenata. Comunque sia, ...

Il Segreto anticipazioni 27 maggio 2019 : Antolina riduce Elsa in fin di vita : Antolina sta per uccidere Elsa ma Consuelo decidere di intervenire e di mandare a monte il suo piano. Cosa farà?

Anticipazioni Il Segreto - un incidente : arrivano Esperanza e Beltran : Il Segreto Anticipazioni: Esperanza e Beltran tornano a Puente Viejo, ma prima hanno un incidente Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di Esperanza e Beltran a Puente Viejo. Ma il loro ritorno nel piccolo paesino spagnolo è collegato a un incidente, del quale sono i protagonisti. Infatti, mentre Maria attende l’arrivo dei suoi due […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, un incidente: arrivano Esperanza e Beltran ...

Anticipazioni Il Segreto - oggi in onda alle 16 : 30 : Elsa soccorsa da Consuelo : Buone notizie in vista per i telespettatori de Il Segreto, che a partire da oggi 27 maggio faranno i conti con la variazione dell'orario di inizio della telenovela. Grazie alla cancellazione del daytime di Amici, giunto al suo epilogo la scorsa settimana, le vicende di Puente Viejo troveranno maggiore spazio nel palinsesto pomeridiano, sostituendo proprio il talent show ideato da Maria De Filippi. Il Segreto comincerà quindi già alle ore 16:30 ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Elsa è malata e rischia di perdere la vita : Le ultime anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna rivelano che Elsa è gravemente malata. La donna è stata rinchiusa in carcere perché accusata di adulterio da Antolina, e nel penitenziario ha dovuto subire dei pesanti maltrattamenti fisici. Isaac riuscirà a ribellarsi e a far sì che la giovane possa tornare in libertà ma, una volta tornata a casa, la Laguna non sarà più la stessa. L'uomo inizierà così ad indagare per scoprire quale ...