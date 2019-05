Wwcoty 2019 | donne nel mondo dell’auto? Quelle che ci sono vanno premiate

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Così la fondatrice delSandy Myrhe all’istituzione del premio Wow, oggi alla prima edizione. Gli uominipiù bravi. Abbassano spesso le armi e rendono la competitività tra loro una forza comune. Leno. Combattono sole, quasi sempre. E a volte mollano. Per questo poi in epoche in cui il femminismo sembra passato, fuori moda, ci si ritrova a sostenere organizzazioni come il– Women’s World Car of the Year. Il femminismo nel tempo si è evoluto, ha cambiato significato. Ilnon è solo un’organizzazione per premiare l’auto dell’anno. Mostra come in tanti ambiti – l’automotive è un esempio – bisogna essere una sola e unica voce per abbattere le grande barriere architettoniche trae uomini. Sotto i riflettori, dunque, la passione al volante da parte di tante giornaliste di settore, ma anche le loro scelte che parlano di diverse ...

