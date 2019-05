Europee | Timmermans | “Abbiamo sconfitto i sovranisti in Olanda grazie ai contenuti seri

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Inabbiamoai, dialogando con le persone e ignorando gli insulti della destra più estrema”. A parlare, a Milano per la chiusura della campagna elettorale del Pd per le, insieme a Nicola Zingaretti, il candidato dei socialdemocratici alla Comissione europea e numero uno dei laburisti del Pvda, Frans, che ha portato il suo partito in testa negli exit poll olandesi. L'articolo: “Abbiamoinai. E abbiamo ignorato la rabbia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : #Europee: exit poll #Olanda, nessun seggio per Wilders. Confermata la vittoria per i laburisti di Timmermans. Urne… - Radio3tweet : 'Eurovoto, primo round alla sinistra'in Olanda, con la GB primo paese al voto per le europee,gli exit poll danno i… - Affaritaliani : Europee, Timmermans: “Abbiamo vinto in Olanda e Spagna va benissimo” -