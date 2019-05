Cosa dicono i giornali della possibile discesa in campo di Urbano Cairo

agi

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sarà per via delle imminenti europee e per la verifica se Forza Italia scenderà o meno sotto il 10 per cento ma anche – checché se ne dica e si voglia ammettere – per l'oggettivo inizio di crisi o declinoleadership berlusconiana, tant'è che da tempo si rincorrono i rumors su una probabile o presuntaindi. Il condizionale è più che d'obbligo, ma molti vedono in lui il profilo giusto, il curriculum e le motivazioni per entrare in politica al posto di Berlusconi. Le analogie non mancano. E oggi è La Stampa di Torino, versione su carta, a farle notare in un articolo dal titolo “I timori dei parlamentari Fi sull'ipotesi diin politica”: “Ha anche lui una squadra di calcio, una tv, un giornale. Si è ‘fatto da solo', ha risanato aziende, ha un curriculum perfetto per prendere il testimone di Silvio Berlusconi”. Ma è sufficiente? Tanto più che “dentro ...

