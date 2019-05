Sindacato pensionati Cgil contro il governo

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nel prossimo mese di giugno il cedolino deidarà più leggero per via di due motivi: il conguaglio per via del taglio della rivalutazione delle pensioni 2019 previsto dalla Legge di Bilancio; il taglio alle pensioni d’oro. Lo conferma l’Inps tramite il proprio sito ufficiale che sottolinea come il primo provvedimento riguarderà le pensioni superiori a tre volte la cifra minima, ovvero a partire da 1552 euro lordi/mese, percepita da circa 5,6 milioni di. Il taglio alle pensioni d’oro, anch’esso contenuto nella Legge di Bilancio, riguarderà invece i trattamenti superiori ai 100.000 lordi l’anno a decorrere dal 1° gennaio 2019. Secondo quanto previsto dalla maggioranza dicon la manovra finanziaria, il taglio alle pensioni d’oro avverrà in base ad un’aliquota percentuale proporzionata agli importi percepiti. Le fasce sono in tutto cinque: 15% per la quota di ...

