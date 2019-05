Il revival di The L Word | in uscita nel 2019 | ha un nuovo titolo e un primo poster

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Una delle serie a tema LGBTQ più innovative ed attraenti della tv sta per tornare con une un, The L: Generation Q.La scelta di parlare neldi una generazione Q è probabilmente un preludio al fatto che i personaggi si identificheranno come "queer" - termine usato per persone che non si riconoscono in uno specifico orientamento sessuale o identità di genere, ma che sono al di là delle etichette create dalla cultura egemone e che vivono la sfera sessuale in modo fluido e non convenzionale.Anche ilufficiale delè un inno alla diversità e all'inclusione.Showtime ha annunciato la scelta dele l'intenzione di avviare la produzione quest'estate, con conseguente messa in onda degli episodi inediti già nell'autunno.L'emittente via cavo statunitense ha ordinato la produzione di otto episodi a gennaio scorso, ...

