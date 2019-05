Piogge torrenziali nel sud della Germania | un morto in Baviera

Giappone : Piogge torrenziali a Yakushima - centinaia di evacuati : A seguito di piogge torrenziali, oltre 300 persone sono state evacuate ieri da una montagna sull’isola di Yakushima, nel Giappone meridionale: lo scorso 18 maggio nell’area si sono registrate precipitazioni nell’ordine di 120 mm l’ora. L’acqua ha invaso le principali strade e bloccato centinaia di escursionisti. L’isol è un sito naturale protetto dall’Unesco. L'articolo Giappone: piogge torrenziali a ...

Maltempo - Piogge torrenziali e violente grandinate al Nord : 140mm in Veneto - fiumi in piena [LIVE] : piogge torrenziali stanno colpendo l’Italia settentrionale in questa Domenica di metà Maggio: violenti temporali pomeridiani si sono abbattuti sulla Provincia di Rovigo dove sono caduti 138mm di pioggia a Costa di Rovigo e 80mm a Lendinara, mentre continua a piovere da stamattina tra le Province di Vicenza, Verona e Treviso dove tutti i corsi d’acqua sono in piena. Sono caduti 97mm di pioggia a Sover, 90mm a Salcedo, 74mm a ...

Maltempo : Piogge torrenziali e vento forte nei Balcani - alluvioni e danni in Croazia [GALLERY] : Ondata di Maltempo in vaste aree dei Balcani: piogge torrenziali e forti venti hanno causato ingenti danni e alluvioni anche in Croazia. Situazione critica nella regione di Banija, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono sondati allagando villaggi vicini. A Zagabria 4 persone sono rimaste lievemente ferite a causa del vento, danneggiate decine di case e i parchi pubblici, dove forti raffiche hanno sradicato e abbattuto centinaia di ...

Meteo - città paralizzate dal maltempo in Russia : tempeste di grandine - Piogge torrenziali - alluvioni lampo e un tornado [FOTO e VIDEO] : Sono stati giorni di forte maltempo in Russia, caratterizzati da piogge torrenziali e forti tempeste di grandine che hanno lasciato in ginocchio alcune zone delle parti occidentali dello stato, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Per esempio, a Ekaterinburg c’è stato un forte temporale che ha prodotto grandine delle dimensioni di una moneta. A seguito dell’invasione di acqua e grandine, molte strade sono state ...

Meteo - FOCUS sul maltempo al Nord Italia : rischio di forti venti - Piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...

Meteo - grandine - Piogge torrenziali e un grande tornado in Romania : rovesciato un bus. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. ...

Piogge torrenziali in Canada : dichiarato stato di emergenza ad Ottawa [GALLERY] : Ad Ottawa il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione di allagamenti in seguito a Piogge torrenziali. Non sono state ordinate evacuazioni ma gli esperti prevedono che il livello del fiume Ottawa supererà i livelli raggiunti nel 2017 quando sono stati registrati i peggiori allagamenti della storia del Canada orientale da mezzo secolo. Sono previsti 35 mm di precipitazioni entro sabato mattina che, insieme allo scioglimento della ...

Meteo - il ciclone Kenneth verso un catastrofico landfall in Mozambico con Piogge torrenziali - Storm Surge e venti distruttivi [FOTO e VIDEO] : Il ciclone tropicale Kenneth si dirige verso un catastrofico landfall nel nord del Mozambico a poco più di un mese dai devastanti effetti del ciclone Idai, che ha ucciso 1.007 persone in 4 stati diversi e sommerso ampie zone del centro del Paese. Kenneth si è rapidamente intensificato dalla categoria 1 alla 4 e ora punta la provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Mentre si avvicina alla costa, Kenneth potrebbe perdere un po’ di ...

Meteo in diretta - lo scirocco spacca l’Italia in due : Piogge torrenziali al Nord - caldo estivo al Sud [LIVE] : Meteo – Lo scirocco divide l’Itlaia in due in queste ore, come ampiamente previsto dalle Previsioni Meteo dei giorni scorsi: sta diluviando al Nord, con accumuli pluviometrici abbondanti in Veneto dove i parziali giornalieri più significativi sono di 102mm a Recoaro Terme, 82mm a Valli del Pasubio, 81mm a Vallarsa e Battaglia Terme, 75mm a Pove del Grappa, 66mm a San Biagio di Callalta, 64mm a San Giovanni Ilarione, 60mm ad Asiago, ...

Piogge torrenziali in Colombia : frana si abbatte su villaggio - 28 morti a Rosas : Il bilancio delle vittime del maltempo che in questi giorni ha colpito gran parte della Colombia continua ad aggravarsi: a Rosas, nel dipartimento meridionale del Cauca, una frana ha travolto 8 case, provocando la morte di 28 persone, mentre i dispersi sono ancora 8. Inondazioni si sono registrate in altre zone nel sud del Paese, mentre nel nordest preoccupa il livello del rio Tachira. Ieri l’aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà è ...

Meteo - allerta Piogge torrenziali al Nord : 200mm nelle prossime 48 ore tra Friuli e Veneto [MAPPE] : allerta Meteo – La goccia fredda responsabile del trasporto di grandi quantità di sabbia dal Sahara in Europa si sta spingendo verso Nord-est sul Mediterraneo centrale e settentrionale. Causerà persistenti precipitazioni orografiche e convettive lungo il versante alpino meridionale del Nord Italia e della Slovenia occidentale, spingendo le precipitazioni anche nel sud della Svizzera. I quantitativi più alti sono attesi sull’Italia Nordorientale, ...

Meteo - l’Italia si spacca in due : torrenziali Piogge africane al Nord - caldo estivo al Sud : Dopo la burrasca di scirocco che tra Pasqua e Pasquetta ha investito molte zone del Paese e in modo particolare l’estremo Sud e la Sicilia con raffiche di oltre 130km/h nel palermitano e conseguenti danni e disagi, l’Italia si spacca letteralmente in due: al Nord inizia un lungo periodo di piogge torrenziali mentre al Sud arriverà la prima ondata di calore della stagione con temperature tipicamente estive. Già oggi, nel Lunedì di ...

Piogge torrenziali in Colombia : frana si abbatte su villaggio - almeno 17 morti : Si è aggravato il bilancio provvisorio della frana innescata da Piogge torrenziali, abbattutasi sul villaggio di Portachuelo, nel dipartimento Colombiano del Cauca: le autorità hanno riferito di 17 morti, tra cui 3 bambini, secondo quanto riportato dal quotidiano El Tiempo di Bogotà. I soccorritori stanno cercando una decina di dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati nelle case sommerse dallo smottamento del terreno. L'articolo ...