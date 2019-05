Tony Colombo | la moglie Tina Rispoli ha perso il bambino

Tina Colombo ha perso il bambino che aspettava da Tony : 'Miracolo durato meno di tre mesi' : Tina e Tony Colombo hanno celebrato le loro nozze qualche mese fa a Napoli. I due hanno sollevato grande clamore mediatico per via dell'eccessivo sfarzo messo in atto durante l'evento e diversi sono stati i dibattiti sollevati dai media. Nei salotti televisivi si è parlato molto della vicenda e i Colombo sono stati 'accusati' di non aver avuto i permessi necessari per celebrare le nozze nel modo in cui le hanno svolte. Archiviato tale accaduto, ...

Si può andare avanti! Tina Colombo ha perso il bambino che aspettava da Tony : Con un comunicato Tina Colombo ha portato a conoscenza i suoi numerosi fan di aver perso i bimbo tanto desiderato fin dal giorno del suo matrimonio con Tony. Una gravidanza tanto attesa quella della moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, sposato qualche mese fa tra tantissime polemiche.-- Già il giorno del matrimonio, i due avevano dato un indizio sul fatto che Tina potesse essere in dolce attesa, chiedendo a Barbara d'Urso di ...

Tina Rispoli - moglie Tony Colombo/ Il figlio resta in carcere : "È pericoloso" : Tina Rispoli, il figlio della moglie Tony Colombo resta in carcere: "È pericoloso". Aveva aggredito rivale in amore staccandogli orecchio a morsi.

Tony Colombo - resta in carcere il figlio di Tina Rispoli accusato di aver staccato a morsi l’orecchio di un rivale : “Potrebbe rifarlo” : resta in carcere Crescenzo Marino, il figlio 23enne del defunto boss di Secondigliano Gaetano Marino e di Tina Rispoli, ora moglie – con un matrimonio che ha suscitato grandi polemiche – del cantante neomelodico Tony Colombo. Il giovane è accusato di lesioni personali gravi ai danni di un altro giovane, suo rivale in amore, al quale ha strappato a morsi parte di un orecchio al culmine di una violenta lite. Il gip di Napoli Nord ...

Tony Colombo - la moglie Tina Rispoli difende il figlio arrestato : “Orecchio staccato a morsi? Posso solo riderci sopra” : “Io so chi è mio figlio e Posso solo riderci sopra. Ormai è una croce: una sciocchezza ne fanno una tragedia“. Cosi ha detto Tina Rispoli, la vedova del boss che si è recentemente risposata con il cantante neomelodico Tony Colombo, commentando su Instagram l’arresto del figlio Crescenzo Marino fermato dopo che avrebbe staccato a morsi l’orecchio del rivale in amore. Marino, 23 anni, è il figlio del defunto boss Gaetano ...

Nozze trash con Tony Colombo - arrestato a Napoli il figlio di Tina : ha strappato l'orecchio a morsi al rivale in amore : «Ha torto, doveva tenersi le palate». Sarebbe questa la frase pronunciata agli agenti arrivati per ammanettarlo. Crescenzo Marino è finito in carcere per un?aggressione...

Tony Colombo - arrestato a Napoli il figlio della moglie Tina Risopoli : ha strappato l’orecchio a morsi al rivale in amore : È accusato di aver staccato a morsi l’orecchio del suo rivale in amore. Per questo è stato fermato a Napoli Crescenzo Marino, il figlio di Tina Rispoli, la vedova del boss che si è recentemente risposata – con un matrimonio all’insegna del trash che ha suscitato grandi polemiche – con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il 23enne è il figlio del defunto boss Gaetano Marino, ucciso nell’agosto del 2012 a Terracina. Il ...

Nozze trash con Tony Colombo - arrestato a Napoli il figlio di Tina : ha strappato l'orecchio a morsi al rivale in amore : «Ha torto, doveva tenersi le palate». Sarebbe questa la frase pronunciata agli agenti arrivati per ammanettarlo. Crescenzo Marino è finito in carcere per un?aggressione...

Tony Colombo : 'Offeso da sindaco e consigliere - chiederò i danni' : Non c'è ancora la parola fine alla polemica sulle nozze trash di Tony Colombo. Dopo un confronto con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli durante la trasmissione 'Live Non è la D'Urso' ...

Non è la D'Urso - dura lite tra Tony Colombo - la moglie Rispoli e Borrelli : Nello studio di Live non è la D'Urso, ieri sera si sono tenuti diversi scontri molto accessi tra alcuni protagonisti che si sono susseguiti nel programma. Ospiti in puntata, sono stati i neo sposi Tony Colombo e Tina Rispoli. A Napoli e non solo, il loro matrimonio ha fatto parecchio discutere sia il popolo che anche il mondo politico. Sia Colombo che la Rispoli, erano stati già ospiti da Barbara nella scorsa settimana, dove avevano mostrato ...

Nozze Tony Colombo : la lite prende brutta piega - Barbara D'Urso interrompe il dibattito : Ieri, mercoledì 10 aprile, è andata in onda la quinta puntata di "Live, non è la D'Urso", il nuovo talk condotto da Barbara D'Urso volto a trattare le tematiche di maggiore rilievo nell'ultimo periodo. Nel corso della prima fase della trasmissione, la conduttrice ha intavolato, nuovamente, il dibattito sulle tanto discusse Nozze tra il cantante Tony Colombo e la vedova di un boss napoletano Tina Rispoli. In collegamento con Barbara D'Urso, ieri, ...

Tony Colombo : "Il sindaco di Napoli deve chiedere scusa a mia moglie" : Grande movimento a "Live non è la D'Urso" , argomento i matrimoni. Tornano in studio per la seconda settimana Tony Colombo e sua moglie Tina . Nonostante i documenti portati in studio la scorsa ...

Tony Colombo e Tina Rispoli - le nozze trash/ Il cantante ribadisce 'Tutto in regola' : Tony Colombo e Tina Rispoli, proseguono le polemiche attorno alle nozze trash di Napoli. Il cantante neomelodico si difende

Tony Colombo e de Magistris hanno in testa la stessa idea di Napoli : Il matrimonio dell’anno È difficile descrivere, rimanendo seri, quello che è successo a Napoli in occasione delle nozze dell’anno, quelle di Tony Colombo e Tina Rispoli. Le cronache ci hanno raccontato, con dovizia di particolari e tanto di video su tutti i social network e sulle reti Mediaset, la mastodontica festa andata in onda a più riprese per celebrare quello che ha già vinto la competizione per il matrimonio ...