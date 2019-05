Nadal vince gli Internazionali d’Italia | “E’ un onore vincere a Roma”

ilfogliettone

(Di domenica 19 maggio 2019) E' Rafaelre la 76ma edizione deglid'Italia di tennis, lo spagnolo ha battuto il serbo Novak Djokovic, numero uno del ranking mondiale Atp per 6-0 4-6, 6-1 in una partita a fasi alternate durata 2 ore e 25 minuti. E se il primo pensiero del felicissimo vincitore è stato per il suo avversario, Djokovic, ancora una volta secondo sul campo rosso del centrale, ha sorpreso con una dichiarazione d'amore alla città: "Al solito Roma per me è una grandissima emozione - ha detto in italiano - grazie per l'appoggio siete veramente fantastici e ogni anno mi sento di più a casa. Spero che vi siate divertiti, è stata una bella partita". I due si erano incontrati già quattro volte in finale: adesso il bilancio è 3-2 per. Parterre delle grandissime occasioni con sugli spalti Paolo Bonolis, Bruno Vespa , Beppe e Rosario Fiorello, il vicesindaco Bergamo, Bebe Vio, ...

