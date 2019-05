Giallo di Marcheno | l' imprenditore Bozzoli sarebbe stato ucciso per soldi e odio dai

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Svolta neldi(Brescia).A quattro anni dalla scomparsa di Mario50enne titolare di un'importante fonderia della Valtrompia, è arrivata una svolta. Secondo la Procura Generale di Brescia, che ha chiuso l'indagine, l'uomo èdai nipoti Giacomo e Alex (figli del fratello maggiore Adelio). Con ogni probabilità le liti quotidiani, inasprite da motivi economici, sono culminate in un efferato delitto. Rapporti familiari difficili Marioha fatto perdere le sue tracce la sera dell'8 ottobre 2015. Intorno alle 7 di sera ha telefonato alla moglie Irene, con la quale doveva recarsi ad una cena: "Ho fatto un po' tardi - l'ha tranquillizzata - ora faccio la doccia ed arrivo". Invece, l'non si è mai presentato all'appuntamento. Non si è neppure cambiato gli abiti da lavoro. In fonderia, quella sera, c'erano altre 5 persone. I ...

