MotoGp – Problemi per Valentino Rossi a Le Mans | il Dottore costretto a fermare la sua M1

MotoGp - Marquez pronto per il Gp di Francia : “siamo ottimisti e sui problemi al freno motore…” : Marc Marquez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gare in Francia: il pilota della Honda non intende fermare la sua corsa dopo Jerez “E’ stato importante vincere a Jerez, ma la cosa importante è stato raccogliere 25 punti, era quello che cercavamo per tornare in vetta. I test hanno dimostrato che fossimo competitivi, siamo sulla strada giusta. Francia? Siamo ottimisti, vogliamo lottare per il ...

MotoGp - Jerez : forfait Iannone - problemi alla caviglia : Jerez - Andrea Iannone non scenderà in pista oggi, a Jerez , per il Gp d Spagna. Gli ulteriori controlli di questa mattina hanno confermato che il pilota italiano dell'Aprilia è "unfit to race". ...

MotoGp - Jerez : Iannone ko - problemi alla caviglia : Jerez - Andrea Iannone non scenderà in pista oggi, a Jerez , per il Gp d Spagna. Gli ulteriori controlli di questa mattina hanno confermato che il pilota italiano dell'Aprilia è "unfit to race".

MotoGp - sorriso smagliante per Marquez : 'ho risolto i miei problemi - vi svelo che strategia ho usato' : AFP/LaPresse Una giornata positiva per il campione del mondo, intento a seguire una precisa strategia: ' abbiamo seguito un programma che credevamo fosse il migliore per scegliere bene già da oggi le ...

MotoGp - problemi in staccata per Viñales : “la moto non si ferma - faccio tanta fatica in frenata” : Il pilota spagnolo ha rivelato i problemi della Yamaha emersi nel corso della prima giornata di libere a Jerez Danilo Petrucci davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera il ternano della Ducati gira in 1’37″909 precedendo Andrea Dovizioso e le Honda di Cal Crutchlow e Marc Marquez. AFP/LaPresse Quinto tempo per la migliore delle Yamaha, quella dello spagnolo ...

MotoGp - sorriso smagliante per Marquez : “ho risolto i miei problemi - vi svelo che strategia ho usato” : Il pilota della Honda ha analizzato la giornata di libere, svelando la strategia utilizzata in vista della gara Danilo Petrucci davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera il ternano della Ducati gira in 1’37″909 precedendo Andrea Dovizioso e le Honda di Cal Crutchlow e Marc Marquez. AFP/LaPresse Una giornata positiva per il campione del mondo, intento a seguire ...

MotoGp – Problemi in casa Aprilia - Iannone fa chiarezza : “Espargaro va veloce ma gli ho fatto notare tanti difetti” : Situazioni opposte in casa Aprilia: Espargaro va veloce, Iannone sottolinea diversi Problemi. Il pilota italiano spiega le difficoltà della RS-GP alle quali il compagno sembra solo essersi abituato I due piloti dell’Aprilia, Aleix Espargaro e Andrea Iannone, stanno vivendo un inizio di stagione diametralmente opposto: mentre lo spagnolo va veloce, il pilota italiano sottolinea diverse difficoltà. Il motivo lo spiega lo stesso ...

MotoGp - Iannone non si abbatte : “il lavoro da fare è molto - ma possiamo risolvere i nostri problemi” : Il pilota dell’Aprilia ha posto la sua attenzione sui problemi della moto, sottolineando come serva molto lavoro per risolverli Giornata complicata per Andrea Iannone oggi ad Austin, il pilota dell’Aprilia partirà domani dalla sesta fila in griglia, considerando il diciassettesimo posto ottenuto in qualifica. Continuano ad essere molti i problemi per il pilota di Vasto, che non ha comunque nessuna intenzione di alzare bandiera ...

MotoGp – Vinales ad Austin per far bene : “i problemi che avevamo erano facili da risolvere” : Vinales non nasconde il suo ottimismo dopo le seconde prove libere del Gp di Austin: le parole dello spagnolo della Yamaha al termine della prima giornata in pista in Texas Giornata positiva in pista, in Texas, per la Yamaha: Maverick Vinales ha chiuso le Fp2 del Gp di Austin al primo posto, mentre Valentino Rossi ha terminato le sue prove al terzo posto, alle spalle di Marquez. Un risultato, quello di oggi, che fa sorridere Maverick ...

MotoGp – Il podio di Rossi ed i problemi di Vinales - Meregalli svela : “e pensare che prima della gara ero preoccupato” : Lo splendido risultato di Valentino Rossi e le difficoltà di Maverick Vinales: l’analisi di Maio Meregalli dopo il Gp d’Argentina Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Argentina: il campione del mondo in carica di MotoGp ha fatto il vuoto dietro di sè dopo una partenza impeccabile a Termas de Rio Hondo, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle, col duello tra Dovizioso e Valentino Rossi, al termine del quale a spuntarla è ...