Ponte | Bucci | per demolire le pile 10 e 11 si pensa a due esplosioni separate

Ponte - la speranza di Bucci : “salutare” i demolitori entro metà luglio | : Il sindaco è tornato a parlare delle tempistiche per l’abbattimento della “pila” 11: «Si può fare entro fine maggio». Denuncia della struttura commissariale per i furti nelle case

Ponte Morandi - la speranza di Bucci : : Il sindaco-commissario è tornato a parlare delle tempistiche per l’abbattimento della “pila” 11: «Si può fare per la fine di maggio»

Ponte Genova - Bucci : “Ritardi? Ci sono - ma saremo pronti il 15/4/2020” : “Tedeschi ha ragione nel dire che ci sono due settimane di ritardo nelle attività di demolizione, ma non vuol dire che ci siano dei ritardi sulla realizzazione del nuovo Ponte che verrà inaugurato il 15 aprile 2020”. Lo ha detto il sindaco di Genova , Marco Bucci , commentando – a margine di una conferenza stampa a Palazzo Tursi – le dichiarazioni del direttore della struttura commissariale, Roberto Tedeschi, rilasciate ...

Rabbia per via Fillak : «Fate qualcosa» | Nuovo Ponte - Bucci : «Convinto che sarà pronto tra un anno» : Secondo il sindaco-commissario, la strada dovrebbe riaprire «se non a Pasqua, il lunedì dell’Angelo». Rinviato a domani lo smontaggio della pila 5