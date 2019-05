Pattinaggio sincronizzato | arriva il circuito Challenger Series | Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’ISU, raggruppamento delle principali competizioni di seconda fascia, sbarca anche nel mondo del. La notizia èta tramite un comunicato diramato proprio dall’ISU a seguito, come da prassi, dell’approvazione del consiglio federale internazionale. Il, fondato nel 2014 per le specialità del singolo, delle coppie e della danza, sarà caratterizzato da tre rassegne organizzate in Europa, da una in Nord America e da un’altra in Asia, per un totale di cinque appuntamenti. Tra le tappe nel vecchio continente ci sarà anche Milano, patria delle Hot Shivers, Team che lo scorso mese ha conquistato uno storico nono posto agli ultimi Campionati Mondiali di Helsinki. La prima gara in programma si svolgerà ad Irvine (USA) nel mese di Novembre (California Cup), per poi toccare Hong Kong con l’Asia Trophy. Nel 2020 ...

