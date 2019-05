Maltempo Marche | fiume Foglia esonda a Borgo Massano

Maltempo - alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche : allarme rosso - “state in casa e salite ai piani alti” [FOTO LIVE] : allarme alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche: la protezione civile ha elevato l’allerta meteo a “rossa” per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di domani su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Estesa a domani l’allerta arancione per pericolo di esondazioni e frane nei bacini romagnoli. Allerta gialla anche per vento su costa ferrarese e ...

Maltempo Marche : allerta meteo arancione per piogge e vento forte - criticità nel centro-nord : Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...

Maltempo Marche : fiume Jesi supera la soglia di allarme : Anche le Marche nella morsa del Maltempo dalla giornata di ieri, con piogge abbondanti che insistono su gran parte del territorio anche in queste ore. Leggi anche: Emergenza in Emilia Romagna:...

Meteo - domenica di forte Maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Maltempo Marche : stima danni per alcuni milioni all’agricoltura : Campi allagati, danni alle colture in fase di raccolta e apprensione per il deciso abbassamento delle temperature: il giorno dopo l’ondata di Maltempo che ha interessato tutte le Marche, con violenti temporali e grandine, si contano i danni particolarmente significativi per l’agricoltura, le cui principali associazioni stimano in alcuni milioni. In tutta la regione, i danni maggiori li hanno registrati le colture di frutta e ortaggi, ...

Maltempo nelle Marche : temporali e allagamenti - disagi in provincia di Ancona : temporali, grandinate, vento forte e crollo delle temperature ieri nelle Marche: l’area più colpita è stata la provincia di Ancona, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti, frane e disagi alla viabilità. A Torrette di Ancona una famiglia è rimasta bloccata nella casa allagata ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Ad Ancona la pioggia e il fango hanno invaso sottopassi e strade. E’ tornata la neve nei comuni maceratesi di ...

Maltempo : pioggia - vento e grandine nelle Marche : Sono Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi i Comuni maggiormente colpiti da un’ondata di Maltempo che nel pomeriggio si e’ abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per frane, allagamenti, danni dovuti al forte vento e a una violenta grandinata. I vigili del fuoco hanno recuperato una vettura con due persone a bordo a Filottrano, bloccata da fango e grandine. I due sono stati trasportati con la ...