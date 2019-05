Krajewski | il cardinale elettricistaIl Vaticano in campagna elettorale

Roma - Salvini : ‘Krajewski paghi anche bollette degli italiani’. Il cardinale replica : ‘Sono elemosiniere - mi occupo di poveri’ : “Sostenere l’irregolarità non è mai un buon segnale”. Matteo Salvini torna a criticare il cardinale Konrad Krajewski, l’elemosiniere di Papa Francesco che ha pagato le bollette e riportato l’elettricità in uno stabile occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. “Visto che ci sono tanti italiani ed anche immigrati regolari che, anche se con difficoltà, le bollette le pagano. Ognuno fa quello che vuole, io da ...