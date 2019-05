Il messaggio di Di Maio a Salvini | Nel Paese troppa tensione Basta slogan

'È il momento del coraggio'. Il messaggio di Di Maio a Salvini sul caso Siri : 'Non ha senso dire che bisogna aspettare che ci sia un rinvio a giudizio come dice il vicepremier Matteo Salvini: la questione non è in sè ma il fatto che un sottosegretario avrebbe provato a favorire ...

"È il momento del coraggio". Il messaggio di Di Maio a Salvini sul caso Siri : "Non ha senso dire che bisogna aspettare che ci sia un rinvio a giudizio come dice il vicepremier Matteo Salvini: la questione non è in sè ma il fatto che un sottosegretario avrebbe provato a favorire un singolo con un emendamento". Secondo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervistato a '1/2 h in più' su Rai3, il caso Siri "al di là delle inchieste è la solita storia d'Italia: c'è un personaggio con ...

Luigi Di Maio non ci sta più - il gioco della Lega lo ha stancato. Ecco il suo messaggio gelido : Luigi Di Maio risponde alle accuse mosse dalla Lega e sulle continue minacce al governo da parte del carroccio Luigi Di Maio non ci sta più e scrive un lungo post su Facebbok, dove riprende le ultime vicende Legate alla Lega. Un Di Maio con toni stanchi, che difende la sindaca di Roma e sottolinea … Continue reading Luigi Di Maio non ci sta più, il gioco della Lega lo ha stancato. Ecco il suo messaggio gelido at BlogItalia.News.