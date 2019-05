Monster Hunter World | Svelati i dettagli della prossima espansione

Monster Hunter World Iceborne : Data di uscita - Creature - Mappe e molto altro : Nel corso di una live speciale di Monster Hunter World: Iceborne, Capcom ha reso noti nuovi dettagli sull’attesissima espansione di Monster Hunter: World, il più grande successo di vendite di Capcom di tutti i tempi, con più di 12 milioni di copie distribuite in tutto il mondo che si aggiungono ai 53 milioni di pezzi venduti dall’intera serie fino a oggi. Questo gigantesco seguito rivaleggia per ...

Capcom non avrebbe giochi di rilievo per il 2020 escluso Monster Hunter World : Iceborne : Se escludiamo Monster Hunter World: Iceborne, Capcom non ha grandi titoli in preparazione per il periodo 2019-2020, sottolinea un utente di Resetera.In occasione di una conferenza finanziaria Capcom ha infatti dichiarato di essere al lavoro sulla pianificazione dei prossimi dodici mesi, e stando a quanto traspare sembra che il prossimo anno fiscale non sarà come quello passato.Nell'anno 2018-2019 Capcom ha infatti registrato importanti risultati ...

Monster Hunter World Iceborne : Data di uscita - Creature - Mappe e molto altro : Nel corso di una live speciale di Monster Hunter World: Iceborne, Capcom ha reso noti nuovi dettagli sull’attesissima espansione di Monster Hunter: World, il più grande successo di vendite di Capcom di tutti i tempi, con più di 12 milioni di copie distribuite in tutto il mondo che si aggiungono ai 53 milioni di pezzi venduti dall’intera serie fino a oggi. Questo gigantesco seguito rivaleggia per ...

Monster Hunter World : una valanga di informazioni sul nuovo bioma di Iceborne - sulle nuove creature e molto altro : A seguito del gameplay trailer reveal dell'espansione di Monster Hunter World Iceborne, Capcom ha condiviso alcuni dettagli in più su ciò che i giocatori possono aspettarsi di vedere quando l'aggiornamento a pagamento raggiungerà PS4 e Xbox One il 6 settembre.Come ci ricorda Eurogamer.net, Iceborne, che richiede il gioco base di Monster Hunter World, presenterà una storia nuova di zecca - ripresa dopo la fine del gioco principale - così come ...

State of Play : pubblicato un nuovo trailer per Monster Hunter World Iceborne : Sony ha aperto i suoi State of Play con un nuovissimo trailer di Monster Hunter World Iceborne, si tratta di una nuova espansione per il famoso titolo di Capcom caratterizzata da un'ambientazione a tema artico.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato, Iceborne presenterà una nuova trama, nuove ermi e nuove pericolose creature da cacciare. Prima di lasciarvi al trailer dedicato, vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile ...

State of Play : annunciato Monster Hunter World Iceborne : Sony ha aperto i suoi State of Play con l'annuncio di Monster Hunter World Iceborne, si tratta di una nuova espansione per il famoso titolo di Capcom caratterizzata da un'ambientazione a tema artico.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato, Iceborne presenterà una nuova trama, nuove ermi e nuove pericolose creature da cacciare. Prima di lasciarvi al trailer dedicato, vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile su PC, Xbox ...

Monster Hunter World ha venduto oltre 12 milioni di copie : Capcom ha da poco condiviso i suoi più recenti risultati finanziari che sono stati piuttosto positivi: in notizie correlate, vi abbiamo già parlato delle ottime performance di Resident Evil 2 e Devil May Cry 5.Ma anche un altro titolo targato Capcom ha ottenuto degli ottimi numeri. Stiamo parlando del popolare Monster Hunter World che, grazie anche alla pubblicazione della versione PC, ha superato quota 12 milioni di copie vendute in totale.Come ...

L'aggiornamento di primavera di Monster Hunter World sarà svelato questa settimana : Giocatori e fan di Monster Hunter World a rapporto! Sono in arrivo interessanti novità per tutti coloro che sono impegnati nel popolare e apprezzato gioco di Capcom.Infatti, come segnala Wccftech, la compagnia ha da poco annunciato attraverso Twitter che tra pochi giorni saranno svelati i dettagli delL'aggiornamento di primavera.Al momento, non sappiamo cosa ha in serbo Capcom, tuttavia le informazioni sullo Spring Update saranno rivelate il ...