Fiorentina | lo stadio applaude i campioni del secondo scudetto viola

Stadio Fiorentina - sindaco Nardella : “Pronti al confronto” : Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto a distanza all’azionista di maggioranza della Fiorentina Diego Della Valle, che in una lettera apparsa quest’oggi su “La Nazione” ha puntato il dito non solo contro i tifosi ma anche contro l’amministrazione comunale: “Mi sembra ragionevole l’esigenza di arrivare alla fine del campionato. Poi noi siamo pronti per un confronto aperto, pubblico, su ...

Stadio Fiorentina - Fdi : “illusa una città” : Stadio Fiorentina – “E’ dal 2009 che Renzi e poi Nardella, insieme ai Della Valle, hanno alimentato illusioni nella tifoseria e nella citta’. E’ finito il tempo di prendere in giro la gente che ha il cuore foderato di viola. Di progetti e plastici del nuovo Stadio ne e’ piena Firenze, ma hanno alimentato soltanto illusioni. Anche a me sarebbe piaciuto il nuovo Stadio ma e’ chiaro che non ci crede ...

Stadio Fiorentina - Nardella : “i termini sono scaduti - adesso basta alibi” : Stadio Fiorentina – Il 6 maggio è scaduto “il termine che si e’ data la stessa Fiorentina” per la presentazione del progetto definitivo del nuovo Stadio. “Se ho sentito recentemente i Della Valle su questo argomento? In questi ultimi giorni, settimane e mesi non sono stato chiamato da nessuno. Le porte di Palazzo Vecchio sono aperte anche in questi giorni, quindi se Diego e Andrea Della Valle mi chiamano e ...

Fiorentina - protesta tifosi : via gli striscioni dallo stadio : Via gli striscioni dallo stadio: è l’iniziativa decisa dal Centro di coordinamento viola club per contestare la Fiorentina e la sua proprietà. “Dopo la semifinale di Coppa Italia persa con l’Atalanta abbiamo volutamente atteso qualche giorno affinché la società facesse la dovuta chiarezza – spiega una nota ufficiale – sulle decisioni per rifondare il comparto tecnico sportivo ed evitare così per la quarta ...

Empoli-Fiorentina - allo stadio Diego Simeone per seguire il Cholito : E’ da poco iniziata la partita valida per il campionato di Serie A, si gioca il lunch match della 35^ giornata del massimo torneo italiano, in campo Empoli e Fiorentina in una partita fondamentale per la salvezza della squadra di Andreazzoli. Ospite importante in tribuna, si tratta dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone, attenzioni rivolte ovviamente al figlio del Cholo, ovvero Giovanni Simeone, detto il ...

Fiorentina-Torino - Della Valle invita Batistuta allo stadio : Si avvicina sempre di più una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, un match che si preannuncia interessante è sicuramente quello tra Fiorentina e Torino, due squadre in lotta per l’Europa. Nel frattempo il patron Andrea Della Valle ha invitato Gabriel Omar Batistuta ad assistere al match di domenica al ‘Franchi’, l’ex attaccante sarà accompagnato in tribuna autorità dai suoi familiari. Al ...

Calcio femminile - domenica Juventus e Fiorentina giocano in uno stadio vero. Ed è una notizia : Sì, le squadre di Calcio giocano negli stadi. E’ una cosa scontata, no? Beh lo è, soprattutto se parliamo di partite di alto livello, di serie A. E soprattutto se parliamo di Calcio maschile. Per le donne, invece, giocare in un vero stadio non è affatto scontato, anzi è una notizia. Di solito infatti – quando va bene – si gioca nei campi di allenamento dei maschi, quando va male ci si rincorre su terreni scalcagnati, pieni di ...

Cagliari Fiorentina - tifoso muore d'infarto allo stadio nei minuti finali della partita : Un attacco cardiaco negli ultimi minuti di Cagliari-Fiorentina. Questa la tragedia che ha colpito un 45enne tifoso rossoblù, allo stadio per seguire la partita della sua squadra del cuore, impegnata ...

Cagliari - tragedia allo stadio : tifoso muore per attacco cardiaco. Le urla dalla curva della Fiorentina : “Devi morire” : Stava guardando la partita dagli spalti insieme alla madre e alla sorella, quando è stato colpito da un attacco cardiaco ed è morto. È successo la sera del 15 marzo alla Sardegna Arena, sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina. Daniele Atzori, 45 anni e residente nell’hinterland, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della curva Sud. Un attacco cardiaco, a quanto si apprende, che gli è stato fatale. Immediatamente soccorso dal ...

Cagliari - tifoso morto d'infarto allo stadio. Vergognosi cori ultrà Fiorentina : «Devi morire» : Un tifoso del Cagliari è morto ieri sera durante la partita Cagliari-Fiorentina, colto da un malore sugli spalti della Sardegna Arena. Alla tragedia, che si è consumata ieri notte...