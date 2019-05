VIDEO – Maradona non dimentica il primo scudetto azzurro

VIDEO – “Tridente Maradona - Messi e Ronaldo : a chi faresti più attenzione?”. Bonucci risponde così… : Raffaella Carrà intervista Leonardo Bonucci Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci è stato intervistato da Raffaella Carrà per il programma ‘A raccontare comincià tu’. La Carrà dopo averlo intervistato sulla vita familiare, prosegue con alcune domande sulla vita da calciatore: Al giocatore bianconero, chiede: “Immagina di essere costretto ad affrontare un tridente composto da Maradona, Messi e Ronaldo a ...

Maradona porta i Dorados in semifinale : show nello spogliatoio. VIDEO : Perché con Maradona è sempre uno spettacolo. Che giochi o che alleni. Che sia un tuo compagno di squadra o il mister. I Dorados tornano a sognare quattro mesi dopo la grande delusione. Lo scorso ...

VIDEO Valentino Rossi osannato dai tifosi argentini! Folla sotto l’albergo del Dottore - sembra Maradona! : Valentino Rossi non vince un titolo mondiale da 10 anni ormai ma la nomea di riferimento carismatico della massima categoria del Motociclismo non cambia. I suoi successi e il proprio modo di correre ha rappresentato un qualcosa di altamente catalizzante, che va ben al di là dei 9 titoli in bacheca. E’ anche per questo che nel weekend di Termas de Rio Hondo (Argentina), il campione di Tavullia sia stato salutato da una imponente Folla sotto ...

Messi show : punizione alla Maradona e vittoria per il Barcellona [VIDEO] : Lionel Messi ha messo in scena tutto il proprio immenso talento andando a segnare una doppietta da urlo nel derby contro l’Espanyol Il Barcellona vince il derby catalano contro l’Espanyol per 2-0 grazie a una doppietta di Lionel Messi. La ‘Pulce’ firma il successo blaugrana della 29esima giornata di Liga al 71′ e all’89’. Con questo risultato il Barca allunga in classifica a 69 punti, +13 rispetto ...