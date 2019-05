Arriva la Luna blu | spettacolo nei cieli ma non per il colore

Xiaomi - Arriva la modalità Moon per scattare foto perfette alla Luna : (foto: Xiaomi) Si chiama modalità Luna o Moon mode la nuova funzione che Xiaomi ha allestito per i suoi nuovi smartphone Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 Se e, come suggerisce il nome stesso, si dedica alla possibilità di fotografare al meglio delle possibilità il nostro unico satellite naturale. Ci riesce grazie al mix tra la qualità delle lenti montate a bordo e l’assistenza dell’intelligenza artificiale. Per prima era stata Huawei a intraprendere ...

Upfront 2019 Hulu : Diego Luna sarà Ghost Rider - Arriva Nicole Kidman - il trailer di Veronica Mars : Upfront 2019 Hulu i trailer di The Handmaid’s Tale 3 e Veronica Mars. Due nuove serie Marvel tra cui Ghost Rider con Diego Luna. Nicole Kidman protagonista di Nine Perfect Strangers. Veronica, Nicole, June, Chrissy, Marvel, Kate: queste le parole chiave degli Upfront o meglio NewFront di Hulu del 2019. La piattaforma di streaming ha snocciolato anche alcune cifre come i 28 milioni di abbonati con una base di 58 milioni di persone ...

Starlink : Battle for Atlas Arriva su PC - assieme all'aggiornamento Luna Cremisi e il DLC di Star Fox : Dopo aver conquistato i giocatori console, Ubisoft ha annunciato Starlink: Battle for Atlas a breve debutterà su PC. Per la precisione il gioco sarà disponibile su Steam e uPlay a partire dal 30 aprile.Questa versione includerà sin dal lancio l'aggiornamento Luna Cremisi e, in generale, gli stessi contenuti della versione console. Inoltre supporterà i controller Dualshock 4 e di Xbox One, oltre alle periferiche tradizionali.L'aggiornamento Luna ...

Astronomia - questa sera Arriva la 'Luna rosa' : spettacolo nei cieli : Le festività pasquali si aprono con un fenomeno astronomico davvero particolare. Da questa sera la Luna, il nostro satellite naturale, darà spettacolo nel cielo. Il corpo celeste apparirà come colorato di rosa, ma ovviamente non si tratta di una tonalità che verrà realmente assunta dal nostro satellite. questa denominazione, infatti, deriva da una credenza dei nativi americani, i quali pensavano che l'evento fosse legato alla fioritura di una ...

Arriva la luna rosa - pronta a ingannare la Pasqua : La sera di venerdì 19 aprile tutti con il naso all'insù per ammirare la luna 'rosa': si tratta di una speciale luna piena di primavera, definita così non perché appaia nel cielo come un disco colorato,...

Arriva la Luna rosa di aprile : perché si chiama così - come e quando vederla : Il fenomeno della Luna rosa è un'illusione. Non si tratta di un effetto ottico, ma solo del nome che viene attribuito al magnifico plenilunio che si verificherà venerdì 19 aprile (alle 13.12 ora italiana, ma per noi sarà visibile la sera, a partire dalle 20), quando la Luna sarà piena al 100%. Perché si chiama Luna rosa anche se non è rosa Il nome con il quale viene chiamata questa Luna piena deriva da una ...

Arriva la Luna rosa di venerdì 19 aprile : perché si chiama così - come e quando vederla : Il fenomeno della Luna rosa è un'illusione. Non si tratta di un effetto ottico, ma solo del nome che viene attribuito al magnifico plenilunio che si verificherà venerdì 19 aprile (alle 13.12 ora italiana, ma per noi sarà visibile la sera, a partire dalle 20), quando la Luna sarà piena al 100%. Perché si chiama Luna rosa anche se non è rosa Il nome con il quale viene chiamata questa Luna piena deriva da una ...

Astronomia - sta per Arrivare la Luna Rosa : significato - curiosità e INFO UTILI : La Luna Rosa è pronta a brillare nel cielo di tutto il mondo nei prossimi giorni. Eppure, a dispetto del nome, la Luna piena di aprile potrebbe apparire ai vostri occhi diversa da come la state immaginando. Questa Luna piena sorgerà la notte di venerdì 19 aprile e sarà visibile in tutto il mondo, meteo permettendo ovviamente. Sarà piena al 100% alle 13:12 (ora italiana) di domani, ma anche al calar della sera del giorno prima e di quello dopo ...

Sta per Arrivare la Luna rosa (che in realtà non sarà colorata) : (foto: Marco Equizi/Getty Images) La sera di venerdì 19 aprile tenetevi liberi. Per potervi godere, anche quest’anno, uno spettacolo speciale: la Luna rosa. Il nostro satellite, infatti, raggiungerà la fase di plenilunio proprio alle 13.12 di venerdì prossimo, ma per noi in Italia, sarà possibile osservarla al calar del Sole, quando sorgerà a Est intorno alle 20.00. Tuttavia, precisiamo fin da subito, che il nome Luna rosa non si deve al ...

Arriva la luna rosa - sarà visibile il 19 aprile : Alle ore 13:12 di questo venerdì 19 aprile la luna raggiungerà la fase di plenilunio, completando il ciclo iniziato con la luna Nuova di venerdì 5 aprile e in questo caso la luna Piena prenderà il nome di “luna rosa”, Il 19 aprile è il giorno della luna rosa Il plenilunio è una fase della luna durante la quale il suo emisfero illuminato dal sole è interamente visibile dalla Terra. Questo accade perché la locazione del satellite è contrapposta a ...

Gli USA torneranno sulla Luna entro il 2024 : “E’ Arrivato il momento di fare il prossimo gigante balzo” : Torneremo sulla Luna entro i prossimi cinque anni, e questa volta per restare: lo ha dichiarato l’amministratore della Nasa Jim Bridenstine in risposta alla richiesta ufficiale del vice Presidente Mike Pence durante il quinto incontro del National Space Council in Alabama: riconquistare il suolo Lunare nel 2024, ben quattro anni prima rispetto alla tabella di marcia dell’agenzia spaziale statunitense. Una richiesta, quella che giunge ...

Arriva il Luna Park : limitazioni in piazza Primo Maggio : Torna, a Udine, l'appuntamento con il tradizionale Luna Park di primavera. Con le giostre tornano anche le limitazioni alla viabilità, a partire dalla mezzanotte di martedì 26 marzo e fino alla ...

L'inverno finisce oggi - alle 22.58 Arriva la primavera con la superluna piena : Anche in streaming, a partire dalle 17:45, sul canale Ansa Scienza&Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project, che trasmetterà lo spettacolo della superluna mentre sorge sui monumenti ...

Equinozio di Primavera e luna piena : ecco come siamo Arrivati a calcolare la data della Pasqua dal 325 d.C. ad oggi : La Pasqua è una festività annuale osservata in tutto il mondo cristiano per celebrare la Resurrezione di Cristo. La data della Pasqua cambia di anno in anno e nel 2019 verrà festeggiata il 21 aprile. Il calendario gregoriano utilizzato dalla maggior parte delle chiese cristiane occidentali è il calendario standard internazionale per uso civile e regola anche il ciclo cerimoniale delle Chiesa Cattolica Romana e della Chiesa Protestante. In questo ...