Concorso riservato | fase transitoria scuola secondaria | FAQ reclutamenti riservati

Corte Costituzionale : il Concorso riservato ai docenti abilitati è perfettamente costituzionale : È arrivata la sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità dei concorsi riservati. Quelli trascorsi fino a ieri sono stati mesi di ansia per decine di migliaia di docenti di seconda fascia che temevano l’annullamento del transitorio. La preoccupazione ha riunito i docenti di ogni ordine e grado di scuola: Infanzia/Primaria, Secondaria di I e II grado. Il responso finale metti a tacere completamente tutte le illazioni circolate ...

Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio : Pas più Concorso riservato : I Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio chiedono ai sindacati, che il 6 maggio si incontreranno con il governo per decidere sui nuovi PAS, di accogliere alcune soluzioni per smaltire il precariato. Tra i gruppi fb dedicati sta girando una lettera che chiede di sottoscrivere una proposta indirizzata al segretario generale della UIL Scuola Pino Turi. Nella missiva chiedono esplicitamente di non essere mischiati nello stesso ...

Concorso riservato ai non abilitati con 36 mesi ulteriore discriminazione tra docenti : L’accordo governo sindacati per un Concorso riservato rivolto ai docenti in possesso del servizio di 36 mesi continua a far discutere gli esperti del settore. Italia Oggi ospita un editoriale a firma Marco Campione, ex dirigente del Miur sotto il governo Renzi, nel quale vengono illustrate le motivazioni riassunte dal titolo attribuito all’articolo. “Sanatoria un colpo all’equità” viene riportato in ...

Concorso riservato precari III fascia : il Miur dice che potrebbe essere possibile : E’ possibile indire un Concorso riservato ai precari di III fascia? Il sindacato Saese ha chiesto al Miur un Concorso riservato per docenti precari di terza fascia delle GI. Lo ha informato della presentazione di una petizione al Parlamento europeo Commissione petizioni sul precariato dei contratti a termine nei confronti dei lavoratori “precari” nella scuola. Il sindacato evidenzia che molti docenti e ATA sono privi di tutele, non ...

Scuola - Concorso secondaria ultime notizie : aumenta percentuale posti riservato a precari con 36 mesi di servizio : Arrivano delle importanti novità per quanto riguarda il prossimo concorso ordinario per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Secondo un’anticipazione pubblicata nell’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’, il Ministero dell’Istruzione potrebbe aumentare la riserva di posti per i docenti precari con più di 36 mesi di servizio dal dieci per cento ad una percentuale maggiore. In attesa di conferme ...