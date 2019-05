Cassazione : no trascrizione bimbo 2 papà

In Italia è vietata lanei registri civili del provvedimento che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore concepito con la tecnica della maternità surrogata e una persona che non abbia con lui alcun rapporto biologico. Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con maternità surrogata non possono ottenere in Italia laall'anagrafe dell' atto di filiazione del bambino, riconosciuta nel Paese straniero. Lo ha deciso la, sottolineando che per le coppie gay resta aperta la strada dell'"adozione particolare". Il verdetto è "a tutela della gestante e dell'istituto dell'adozione". La corte spiega: lava contro il divieto della surrogazione di maternità previsto nell'art.12 della legge 40/04.(Di mercoledì 8 maggio 2019)