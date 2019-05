calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Laè concentrata sull’ultima parte di stagione, l’obiettivo Champions League sembra allontanarsi dopo il pareggio contro il Genoa. Ma si pensa anche al futuro con la prima situazione da risolvere che sarà quella dell’allenatore, proprio nella giornata di oggi è arrivata la chiusura da parte di Antonio Conte. Ma a tenere banco è anche la questione calciomercato, nel dettaglio nelle ultime ore stanno circolando voci preoccupanti per i tifosi giallorossi che riguardano il futuro del. “Il prossimo anno vieniJuve? (ride ndr.)sto benissimo, ma chi non ci andrebbeJuve? Poi però decide la”. Come riporta il Corriere Torino, nella serata di ieriavrebbe confessato agli amici di gradire un trasferimentoJuventus, la trattativa potrebbe partire a breve.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti ...

CalcioWeb : #Zaniolo spaventa la #Roma: 'io alla Juve?', il calciatore risponde così -