Monchi | che combini | rissa sfiorata per l’ex ds della Roma DETTAGLI

Rima - Monchi all’attacco : “Frustrati per le poche vittorie” : ROMA Monchi – Non si placa la burrasca seguita il non certo amichevole addio di Ramòn Monchi dalla Roma. Pochi giorni dopo la separazione del ds spagnolo dalla squadra giallorossa ci fu il famoso botta e risposta tra l’attuale dirigente del Siviglia e il presidente Pallotta. Una reciproca “accusa” di colpe che ha […] L'articolo Rima, Monchi all’attacco: “Frustrati per le poche vittorie” ...

Monchi - battaglia social : blocca i romanisti che lo criticano su Twitter : ROMA - Se lo tagghi , lui ti blocca . È scontro social tra i tifosi della Roma e Ramon Monchi , l'ex direttore sportivo che ha 'abbandonato la nave' giallorossa per tornare al 'porto sicuro' , il ...

Il Corsera : “Monchi l’unico sivigliano a non sapere che Fabian Ruiz era un campioncino” : È impietoso il Corriere della Sera nel mettere a confronto il Napoli e la Roma. Il titolo dell’articolo a firma Luca Valdiserri è tutto un programma: “Il Napoli da` spettacolo all’Olimpico. La Roma e` una squadra di fantasmi” “Non c’e` stata partita e ogni confronto e` improponibile. Milik e` arrivato a 16 gol e quello che ha aperto la gara dopo due minuti e` stato un capolavoro di tecnica, mentre Dzeko ha arrancato per tutta la gara; ...

Lucchesi - ex dirigente Roma : 'Monchi - ecco perché è stato un errore' : Intervenuto in radio a MC Sport Live Show , il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi , direttore generale della Roma dello scudetto 2000-2001, ha detto la sua su alcune situazioni legate al club giallorosso: ' Sarri? Essendo un ...

Roma - Schick : 'Non mi aspettavo che Monchi ci lasciasse. Ranieri? Sta pulendo l'ambiente' : Ma quella di Ranieri secondo Schick non è una nuova era : 'In tutto il mondo gli allenatori lasciano le squadre. Vedremo ora cosa cambierà. Dobbiamo andare avanti fino alla fine della stagione, poi ...

Il Siviglia esonera il tecnico Machin : possibile anche il ritorno di Monchi : Il Siviglia cambia subito e quanto pare prepara la nuova rivoluzione: Caparros al posto di Machin in panchina e, al più presto, anche il tentativo per portare di nuovo Monchi come ds o addirittura ...

Roma : anche Giuntoli e Ausilio per il dopo Monchi : Frederic Massara ha ereditato il ruolo di Monchi nella Roma, in attesa di possibili eredi. Secondo La Gazzetta dello Sport , per il futuro piacciono Giuntoli, Napoli,, Ausilio, Inter, e Petrachi, Torino,.

