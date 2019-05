Pokerissimo della Moltrasio Lario e Tremezzina | due ori

Tennistavolo - Mondiali individuali Budapest 2019 : chi potrà impedire il Pokerissimo della Cina? : Stanno per scattare i Mondiali individuali di Tennistavolo che si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, dal 21 al 28 aprile: nei cinque tabelloni (tre specialità olimpiche, ovvero i singolari ed il doppio misto, e due non olimpiche, ovvero i doppi maschile e femminile) la Cina la fa da padrona praticamente dovunque. Nei singolari, specialità olimpiche, tra gli uomini i primi tre favoriti del seeding sono tutti cinesi, ovvero nell’ordine ...