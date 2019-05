Gomorra 4 | VIDEO Highlights della quarta stagione

L’Immortale torna in vita nel finale di Gomorra 4 : annunciata la data ufficiale del film su Ciro di Marzio (Video) : Gomorra 4 è terminato con due episodi al cardiopalma che hanno segnato la rinascita di Gennaro Savastano ma, soprattutto, quella di suo "fratello" Ciro di Marzio. L'Immortale è tornato in vita subito dopo l'inizio della sigla di chiusura di questa stagione della serie per annunciare ufficialmente l'arrivo del film a lui dedicato e di cui vi abbiamo già parlato nei mesi scorsi. Alla fine il progetto è diventato realtà e lo stesso Salvatore ...

Gomorra La Serie quarta stagione - le puntate di venerdì 3 maggio (VIDEO) : Gomorra La Serie quarta stagione le puntate di venerdì 3 maggio: l’ultimo scontro per il controllo di Secondigliano. Su Sky On Demand, SkyGo e Now Tv disponibili già da venerdì mattina La quarta stagione di Gomorra – La Serie giunge al termine domani, venerdì 3 maggio, quando andranno in onda le ultime due puntate su Sky Atlantic (anche su NowTV) e Sky Cinema Uno alle 21:15. In questo articolo daremo qualche anticipazione sugli ...

Fifa 19 e Gomorra - l'Ultimate Team di Salvatore Esposito. Il video : Nelle vesti di Genny Savastano, il celebre personaggio di "Gomorra - La Serie", è uno che non si arrende mai e difficilmente si arrende alla sconfitta. Sarà lo stesso anche nella vita reale e con un ...

The Jackal Gomorra legale : video parodia della serie tv senza insulti : The Jackal Gomorra legale: video parodia della serie tv senza insulti Un nuovo video dei The Jackal sta spopolando in rete e sui social; in questo momento ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei contenuti più di tendenza su Youtube. Il collettivo comico napoletano è tornato a occuparsi della famosissima serie tv Gomorra dopo le 4 puntate di “Gli effetti di Gomorra sulla gente”. The Jackal: una risposta ironica alle ...

Gomorra 4 - Salvatore Esposito e Marco D'Amore : "Il riconoscimento internazionale spazza via le sterili polemiche provinciali italiane" (VIDEO) : La presenza e l'assenza di Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore, è una delle chiavi di lettura della quarta stagione di Gomorra che riparte da venerdì 29 marzo su Sky, soprattutto per la conseguenza che la morte del personaggio ha e avrà su Gennaro Savastano (Salvatore Esposito). Il sacrificio dell'amico porterà Genny a provare a cambiare vita e una volta sistemati gli affari criminali proverà a diventare un imprenditore a tutti gli ...

Gomorra 4 - Arturo Muselli e Loris De Luna : "I nostri due personaggi sull'altalena" (Video) : "Noi siamo la Svizzera" questa l'immagine che Enzo Sangue Blu e Valerio comunicano all'inizio della quarta stagione di Gomorra.Lo spaesamento della morte di Ciro di Marzio, colpisce anche i due ragazzi, capi del clan che controlla il centro storico di Napoli. Da un lato c'è Enzo, interpretato da Arturo Muselli, che è riuscito a riconquistare i territori che un tempo erano del nonno e pur senza mai volerlo pienamente essere, di fatto è ormai ...

Le donne di Gomorra 4 - Patrizia e Azzurra due madri diverse per figli diversi (Video) : Nel corso della sua storia Gomorra ha dato spazio a diversi personaggi femminili forti, entrati ben presto nell'immaginario collettivo come Donna Imma e l'indimenticabile Scianel. donne forti, mature, con alle spalle esperienze di vita complicate su cui avevano costruito la loro esistenza.Il futuro di Gomorra è invece rappresentato dai giovani volti di Patrizia e Azzurra interpretate rispettivamente da Cristiana Dall'Anna e Ivana Lotito. Nel ...