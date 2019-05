Caos Catania | esonerato Novellino | clamoroso ribaltone prima dei playoff

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) “Il Calciocomunica di aver sollevato Walterdall’incarico di responsabile tecnico dellasquadra, ringraziando l’allenatore campano e Simone Tomassoli per il lavoro svolto, per la professionalità sempre garantita e per la dedizione. La guida tecnica dellasquadra viene nuovamente affidata ad Andrea Sottil, che dirigerà domani il primo allenamento settimanale. A mister Sottil, l’augurio di buon lavoro in vista del debutto nei play off del campionato Serie C 2018/19″.dunque in casadopo il pareggio davanti al pubblico contro il Rieti,, al suo posto torna Sottil che adesso dovrà preparare il secondo turno deidi Serie C.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolodei...

FedeBurry : @SportSicilia Il caos, Catania è il caos in terra! - ttcalciocatania : CALCIO CAOS: non c'è pace, anche in B i tribunali scendono in campo - Tutto Calcio Catania - annascarano : Quel caos che mi piace, inaspettato in #sanberillodistrict #catania #donnamodernainviaggio @ Catania, Italy -