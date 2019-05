LIVE Sinner-Majchrzak 1-6 0-3 | Finale Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA | secondo break

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale delladell’ATPditra l’altoatesino Jannike il polacco Kamil: l’altoatesino continua a vivere un momento d’oro. Riuscirà a sollevare ildopo quello di Bergamo?È l’uomo del momento, Jannik, già virtualmente numero 262: una classifica che potrebbe ulteriormente migliorare con il successo di Ostrawv, giungendo alla posizione #238, scalzando Matteo Donati. La vittoria di ieri sul padrone di casa, Steven Diez al terzo per 6-4 4-6 6-2, chiudendo altentativo. Un successo che dà seguito all’ottimo torneo disputato sin qui, perdendo appena un set fino all’atto conclusivo: tra i tennisti sin qui battuti, con già 3 match alle spalle, quello con la testa di serie #2 Jiri Vesely è stato sorprendente. Unaconquistata con merito, ...

