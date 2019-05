Mattarella ricorda il Grande Torino | ' La memoria è viva' ; Buffon cita Montanelli | ' Eroi

Mattarella ricorda tragedia di Superga : 12.32 A 70 anni dalla tragedia di Superga il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda il Grande Torino. "Persero la vita i campioni del Grande Torino e quanti si trovavano con loro sull'aereo che li riportava a casa, è una pagina indelebile della storia della nostra Repubblica e non soltanto del calcio italiano. Spontanea divenne tra gli italiani la condivisione del lutto. Quei giovani rappresentavano un segno di rinascita dopo gli ...

LETTURE/ 25 aprile e Resistenza - Mattarella si ricorda di Giovannino Guareschi : Furono almeno 600mila i soldati italiani internati nei lager nazisti dopo l'8 settembre 43, ma di loro non si ricorda nessuno. Lo ha fatto ieri Mattarella

Mattarella : dovere morale e civile ricordare 25 aprile : ricordare la resistenza e il 25 aprile e' un "dovere morale e civile". Sergio Mattarella, nel 74mo anniversario della Liberazione, giorno accompagnato da numerose polemiche legate proprio ai festeggiamenti del 25 aprile, tiene a sottolineare l'importanza della memoria, anche e soprattutto in vista del futuro, e mette in guardia dal rischio di barattare "la propria liberta' in cambio di promesse di ordine e di tutela", perche' la "storia ci ...