Capello | ' La Juventus sogna Isco | ma Zidane non lo mollerà'

Capello : 'Per colpa di Cristiano Ronaldo la Juventus ha sbagliato le scelte' : Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League si sono scatenati diversi dibattiti e in molti stanno criticando la società o Massimiliano Allegri. È molto facile parlare a cose fatte però nel mondo del calcio è una cosa abbastanza consueta. In particolare sono tutti a caccia di un colpevole dell'eliminazione della Juve dalla Champions League. Fra coloro che hanno deciso di esprimersi dopo la sconfitta contro l'Ajax c'è Fabio Capello. ...

Capello : 'La Juventus avrà Higuain in squadra da luglio' : 'La Juventus riavrà Higuain in squadra da luglio dopo averlo svenduto in fretta quando hanno preso Ronaldo. Rientrerà dal Chelsea ed è un problema'. Parola di Fabio Capello dagli studi di Sky Sport .

Juventus - Capello distrugge Dybala in diretta tv : Don Fabio non le manda a dire alla Joya : L’ex allenatore della Juventus ha analizzato la sconfitta subita dai bianconeri con l’Ajax, non lesinando pesanti critiche a Dybala Un grande Ajax elimina una piccola Juventus, cancellando i bianconeri dal tabellone di Champions League. Una partita complicata quella dell’Allianz Stadium, risolta nel secondo tempo da un colpo di testa di De Ligt dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato Ronaldo-Van de Beek. Fabio ...

VIDEO Capello ad Allegri : “Alla Juventus manca un leader a centrocampo” : Il post-partita di Juventus-Ajax di ieri sera ha visto numerosi argomenti sviscerati per spiegare il ko dei bianconeri al cospetto del Lancieri di mister ten Hag. Tra questi, secondo l’ex allenatore, anche, della squadra torinese, Fabio Capello, c’è stata la mancanza di un vero leader tecnico e carismatico a centrocampo. Il tecnico friulano, infatti, ha elogiato il match di carattere di Emre Can, ma ha sottolineato come Miralem ...