Bandiere Blu,sono 385 le spiagge al top

Bandiere Blu, svelate le spiagge eccellenti del 2019: ora sono 385. La Liguria è la regione con più Bandiere Blu in Italia nel 2019. Bandiere Blu 2019, la mappa delle spiagge premiate.

Blu,crescono i comuni premiati, rimangono sostanzialmente stabili lee gli approdi. Fuori Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rodi Garganico e Melendugno. Dentro località come Pisticci,Villapiana,Anzio, Imperia o Sanremo.Dodici nuovi ingressi per lee 6 new entry fra gli approdi (Marina di Loano, Porto turistico di Rodi Garganico, Venezia Certosa Marina)183 i comuni rivieraschi premiati, 72 gli approdi.La Liguria al top,30 località.Poi Toscana,19;Campania,18; Sardegna,14;Puglia,13;Calabria,11;Lazio,9.(Di venerdì 3 maggio 2019)