Venezuela | la Corte Suprema ordina l' arresto di Leopoldo Lopez

Venezuela - Corte Conti inibisce Guaido' : 19.45 La Corte dei Conti Venezuelana,controllata dal governo, ha decretato l'interdizione dai pubblici uffici per 15 anni dell'autoproclamato presidente e leader dell'opposizione, Juan Guaidò, che non potrà presentare la propria candidatura in caso di elezioni anticipate. La Corte ha accusato Guaidò di aver "nascosto o falsificato" i dati relativi alla sua dichiarazione patrimoniale giurata, e di aver ricevuto denaro da enti internazionali e ...