Mattarella a Notre-Dame | Qui per testimoniare l' amicizia dell' Italia verso la ...

Mattarella visita Notre-Dame : “Qui per testimoniare amicizia alla Francia. Europa sia riconoscente ai Vigili del Fuoco” : “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre Dame perché è un vero archivio di memoria”. Sergio Mattarella sceglie di sottolineare la vicinanza tra Roma e Parigi durante la sua visita alla cattedrale colpita da un grave incendio il 15 aprile. “Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della ...

Mattarella a Notre-Dame poi con Macron per far ripartire dialogo : Le difficolta' restano ma il dialogo e' ripartito e Sergio Mattarella intende consolidare la ritrovata serenita' nei rapporti diplomatici con la Francia dopo la crisi di febbraio, quando il governo francese richiamo' il suo ambasciatore. La frizione fu superata da una telefonata il 12 febbraio di Emmanuel Macron al Capo dello Stato, e oggi il Presidente, invitato dallo stesso Macron, giunge a Parigi per una visita a Notre-Dame, danneggiata ...